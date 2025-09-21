Асен Василев: Не планираме нов вот на недоверие

„Не планираме нов вот на недоверие към кабинета „Желязков“.“ Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия.
По думите му следващото голямо политическо противопоставяне ще бъде около бюджета.
Василев припомни и акцията на формацията пред парламента, организирана след петия вот на недоверие, който не успя да свали правителството на Росен Желязков.
