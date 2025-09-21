НА ЖИВО
          Асен Василев: Не планираме нов вот на недоверие

          Снимка: БГНЕС
          Не планираме нов вот на недоверие към кабинета „Желязков“.“ Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

          По думите му следващото голямо политическо противопоставяне ще бъде около бюджета.

          Вече върви подготовка за вдигане на данъци и обедняване на хората, за да се пълнят касички“, коментира той.

          Василев припомни и акцията на формацията пред парламента, организирана след петия вот на недоверие, който не успя да свали правителството на Росен Желязков.

          Времето за думи свърши. Видяхте малко действие, което не попречи на гражданите на София. Какви други действия ще предприемем – ще видите“, посочи съпредседателят на ПП.

