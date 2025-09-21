Атанасов: Скептичен съм дали можем да подпишем вота на „Възраждане“

Лидерът на ДСБ и съпредседател на „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов заяви пред БНР, че в момента държавата функционира чрез узурпирана репресивна власт, насочена срещу опозицията и неудобните. Той посочи за пример ареста на варненския кмет Благомир Коцев.
Ролята на управляващата коалиция
Според него, въпреки формалното участие на БСП-ОЛ и ИТН в коалицията, реалната власт се държи от ГЕРБ и ДПС–Ново начало:
Той добави, че премиерът Росен Желязков няма собствен политически гръбнак, а „неговият политически гръбнак се нарича Делян Пеевски“.
Опозиция и президентски избори
Атанасов коментира и темата за предстоящите президентски избори. По думите му, след два мандата на Румен Радев, който „е твърд привърженик на руските интереси“, България има нужда от държавен глава с ясно евроатлантическа ориентация.
ДСБ предлага провеждането на предварителни избори в рамките на демократичната общност за излъчване на кандидат-президент.
По темата за водната криза
Относно готвения вот на недоверие заради безводието, внесен от „Възраждане“, Атанасов заяви:
