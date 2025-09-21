Атанасов: Скептичен съм дали можем да подпишем вота на „Възраждане“

Лидерът на ДСБ и съпредседател на „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов заяви пред БНР, че в момента държавата функционира чрез узурпирана репресивна власт, насочена срещу опозицията и неудобните. Той посочи за пример ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

„Когато мнозинството в парламента избира ръководителите на репресивните структури, не може да става дума за политическа неутралност. Тези хора вече са зависими от управляващите", каза Атанасов.

Ролята на управляващата коалиция

Според него, въпреки формалното участие на БСП-ОЛ и ИТН в коалицията, реалната власт се държи от ГЕРБ и ДПС–Ново начало:

„БСП и ИТН подписват това, което им се предлага.“

Той добави, че премиерът Росен Желязков няма собствен политически гръбнак, а „неговият политически гръбнак се нарича Делян Пеевски“.

Опозиция и президентски избори

Атанасов коментира и темата за предстоящите президентски избори. По думите му, след два мандата на Румен Радев, който „е твърд привърженик на руските интереси“, България има нужда от държавен глава с ясно евроатлантическа ориентация.

ДСБ предлага провеждането на предварителни избори в рамките на демократичната общност за излъчване на кандидат-президент.

„Ние като твърда опозиция на това управление на мандатоносителя ГЕРБ няма как да си сътрудничим с тях за обща кандидатура. Има само една възможна допирна точка – геополитическата ориентация. Но в борбата с корупцията имаме тежки разминавания“, подчерта Атанасов.

По темата за водната криза

Относно готвения вот на недоверие заради безводието, внесен от „Възраждане“, Атанасов заяви: