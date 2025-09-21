Атлетико отново допусна късен гол и изпусна победата срещу Майорка

Атлетико Мадрид за втори път в рамките на седмица стана „жертва“ на късно попадение. След драматичната загуба от Ливърпул в Шампионската лига, този път „дюшекчиите“ не успяха да спечелят и при визитата си на Майорка – 1:1 в мач от петия кръг на Ла Лига.

Столичани имат едва шест точки и само една победа след изиграните пет срещи.

В края на първото полувреме Атлетико пропиля златен шанс – Хулиан Алварес изпусна дузпа. Все пак тимът на Диего Симеоне поведе чак в 79-ата минута чрез Конър Галахър, малко след като Александър Сьорлот бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение.

Домакините обаче изравниха в 85-ата минута чрез Ведат Муричи, който оформи крайното 1:1.

Преди този мач Атлетико беше в серия от пет поредни победи срещу Майорка. В следващия кръг „дюшекчиите“ ще се изправят срещу Райо Валекано у дома.