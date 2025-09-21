НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Футбол

          Атлетико отново допусна късен гол и изпусна победата срещу Майорка

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Атлетико Мадрид за втори път в рамките на седмица стана „жертва“ на късно попадение. След драматичната загуба от Ливърпул в Шампионската лига, този път „дюшекчиите“ не успяха да спечелят и при визитата си на Майорка1:1 в мач от петия кръг на Ла Лига.

          Столичани имат едва шест точки и само една победа след изиграните пет срещи.

          В края на първото полувреме Атлетико пропиля златен шанс – Хулиан Алварес изпусна дузпа. Все пак тимът на Диего Симеоне поведе чак в 79-ата минута чрез Конър Галахър, малко след като Александър Сьорлот бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение.

          Домакините обаче изравниха в 85-ата минута чрез Ведат Муричи, който оформи крайното 1:1.

          Преди този мач Атлетико беше в серия от пет поредни победи срещу Майорка. В следващия кръг „дюшекчиите“ ще се изправят срещу Райо Валекано у дома.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сирия ще формира преходен парламент на 5 октомври

          Красимир Попов -
          Сирия ще проведе процеса по формиране на преходен парламент на 5 октомври, в съответствие с конституционната декларация, обявена по-рано тази година, съобщи АФП. След светкавичната...
          Общество

          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Никола Павлов -
          На 22 септември (понеделник) Националната служба за охрана (НСО) въвежда специални мерки за сигурност по повод честването на 117 години от обявяването на независимостта...
          Моторни Спортове

          Няма кой да спре шампиона – Макс Верстапен отвя всички в Гран При на Баку

          Николай Минчев -
          Световният шампион Макс Верстапен спечели второ поредно състезание във Формула 1. В неделя той триумфира и в Баку, след като не изпусна лидерството в...

