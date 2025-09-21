Балабанов: Вървим към пълен мандат

„В момента държавата се управлява от правителство на малцинството, съставено от три формации – ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП. Правителството управлява на база на управленската програма, която създадохме в началото.“ Това заяви депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов в ефира на Нова телевизия.

По думите му докато има партии, които подкрепят важни за държавата закони, управлението трябва да продължи.

Балабанов отхвърли твърденията, че „Продължаваме промяната“ представлява алтернатива:

„Те са фалшив етикет върху гнила стока.“

Той допълни, че ако ПП-ДБ бяха част от управлението, темата за други политически лидери нямаше да бъде толкова актуална.

„Въпреки всички минуси и критики, това правителство върви към пълен управленски мандат“, заключи Балабанов.