Ботев Пловдив с късен щурм и победа над Септември с 3:1

Ботев Пловдив записа втората си победа от началото на сезона в Първа лига, след като в деветия кръг надви като гост Септември с 3:1. „Канарите“ все още имат мач по-малко заради отложеното си домакинство срещу Левски.

Хронология на мача

Още в 9-ата минута Армстронг Окофлекс откри резултата с първото си попадение за пловдивчани.

откри резултата с първото си попадение за пловдивчани. В 34-ата минута Георги Върбанов възстанови равенството – 1:1, което остана и до почивката.

възстанови равенството – 1:1, което остана и до почивката. Малко след началото на второто полувреме Тодор Неделев пропусна дузпа, лишавайки гостите от нов аванс.

пропусна дузпа, лишавайки гостите от нов аванс. В 75-ата минута домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Себас Уейд , което се оказа повратна точка.

, което се оказа повратна точка. Пет минути по-късно Франклин Маскоти вкара за 2:1.

вкара за 2:1. В добавеното време Окофлекс оформи крайното 3:1 с втория си гол в мача.

Следващ мач

Ботев Пловдив, който за последно победи Берое на 16 август, ще приеме ЦСКА 1948 в предстоящия си двубой след 4 дни.