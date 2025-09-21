Ботев Пловдив с късен щурм и победа над Септември с 3:1

Ботев Пловдив записа втората си победа от началото на сезона в Първа лига, след като в деветия кръг надви като гост Септември с 3:1. „Канарите“ все още имат мач по-малко заради отложеното си домакинство срещу Левски.
- Реклама -
Хронология на мача
- Още в 9-ата минута Армстронг Окофлекс откри резултата с първото си попадение за пловдивчани.
- В 34-ата минута Георги Върбанов възстанови равенството – 1:1, което остана и до почивката.
- Малко след началото на второто полувреме Тодор Неделев пропусна дузпа, лишавайки гостите от нов аванс.
- В 75-ата минута домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Себас Уейд, което се оказа повратна точка.
- Пет минути по-късно Франклин Маскоти вкара за 2:1.
- В добавеното време Окофлекс оформи крайното 3:1 с втория си гол в мача.
Следващ мач
Ботев Пловдив, който за последно победи Берое на 16 август, ще приеме ЦСКА 1948 в предстоящия си двубой след 4 дни.
Ботев Пловдив записа втората си победа от началото на сезона в Първа лига, след като в деветия кръг надви като гост Септември с 3:1. „Канарите“ все още имат мач по-малко заради отложеното си домакинство срещу Левски.
- Реклама -
Хронология на мача
- Още в 9-ата минута Армстронг Окофлекс откри резултата с първото си попадение за пловдивчани.
- В 34-ата минута Георги Върбанов възстанови равенството – 1:1, което остана и до почивката.
- Малко след началото на второто полувреме Тодор Неделев пропусна дузпа, лишавайки гостите от нов аванс.
- В 75-ата минута домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Себас Уейд, което се оказа повратна точка.
- Пет минути по-късно Франклин Маскоти вкара за 2:1.
- В добавеното време Окофлекс оформи крайното 3:1 с втория си гол в мача.
Следващ мач
Ботев Пловдив, който за последно победи Берое на 16 август, ще приеме ЦСКА 1948 в предстоящия си двубой след 4 дни.