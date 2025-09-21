Чехия срещу Русия: Да сваляме самолети, НАТО да отговаря и с военни средства

Чешкият президент Петр Павел определи провокациите на Русия и честите нарушения на въздушното пространство на НАТО като „изключително безотговорни“. В интервю за националната телевизия, цитирано от Echo24.cz, той заяви, че в подобни ситуации е уместно да се пристъпва към сваляне на руски самолети.

- Реклама -

Контекст и предупреждение

Павел припомни случая от 2015 г. , когато турски F-16 свали руски Су-24 заради многократни нарушения на въздушното пространство.

, когато турски F-16 свали руски Су-24 заради многократни нарушения на въздушното пространство. „ Русия ще се държи така, както ѝ позволим . Ако омаловажим или опростим поведението ѝ, провокациите ще продължат“, подчерта той.

. Ако омаловажим или опростим поведението ѝ, провокациите ще продължат“, подчерта той. Според чешкия президент НАТО трябва да покаже твърдост и при нужда да отговори „включително с военни средства“.

Последен инцидент

Изказването на Павел идва след като в петък три руски МиГ-31 навлязоха без разрешение във въздушното пространство на Естония над Финския залив.

Премиерът на Естония Кристен Михал обяви, че страната е поискала консултации с НАТО по член 4 от Вашингтонския договор.

обяви, че страната е поискала консултации с НАТО по член 4 от Вашингтонския договор. Американският президент Доналд Тръмп и редица европейски лидери вече осъдиха нарушението.