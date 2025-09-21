НА ЖИВО
          Чехия срещу Русия: Да сваляме самолети, НАТО да отговаря и с военни средства

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Чешкият президент Петр Павел определи провокациите на Русия и честите нарушения на въздушното пространство на НАТО като „изключително безотговорни“. В интервю за националната телевизия, цитирано от Echo24.cz, той заяви, че в подобни ситуации е уместно да се пристъпва към сваляне на руски самолети.

          Контекст и предупреждение

          • Павел припомни случая от 2015 г., когато турски F-16 свали руски Су-24 заради многократни нарушения на въздушното пространство.
          • Русия ще се държи така, както ѝ позволим. Ако омаловажим или опростим поведението ѝ, провокациите ще продължат“, подчерта той.
          • Според чешкия президент НАТО трябва да покаже твърдост и при нужда да отговори „включително с военни средства“.
          Последен инцидент

          Изказването на Павел идва след като в петък три руски МиГ-31 навлязоха без разрешение във въздушното пространство на Естония над Финския залив.

          • Премиерът на Естония Кристен Михал обяви, че страната е поискала консултации с НАТО по член 4 от Вашингтонския договор.
          • Американският президент Доналд Тръмп и редица европейски лидери вече осъдиха нарушението.

          „Русия не само води агресивна война срещу суверенна държава, но и провокира страните от НАТО по безпрецедентен начин… Ако има нарушения, трябва да реагираме съответно“, заяви Павел.

          4 КОМЕНТАРА

          1. Те може да са руски самолети, но дали пилотите са руснаци или украйнци, що и за дроновете бучаха че Русия ги праща, а се разкри че дроновете са от пленените от украйна, и само да има конфликти зеления наркоман прави само мръсотии за да не спре войната, и да можат да точат милярди от Европейски парламент, но ако се надуят Нато, тогава става страшно че не знаем как че реагира Русия, дано не се случи най лошото за България, що тези политици и плешивия премиер Желязков се завират само в шамарите

          2. бай Никой от Чехлия, чакаме жените ви със свалени гащи, по традиция, да се върнат яко шибани с армаган в тумбаците! Евронищожество!

          3. Павел да взима каската и пищова и да тръгва, вместож да дрънка глупости и да бълнува, че е фактор. Баш пък тоя никой не го бръсне за слива. Нещастнишк.

