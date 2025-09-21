ЦСКА гостува на Ботев Враца с нов треньор на пейката

ЦСКА излиза срещу Ботев Враца в мач от деветия кръг на Първа лига, само дни след треньорската рокада в клуба. „Червените“ се разделиха с Душан Керкез след поражението от Арда, а в понеделник отборът ще бъде воден от Валентин Илиев, досегашен наставник на втория тим, който ще дебютира начело на представителния състав.

От другата страна е Христо Янев – бивш треньор на ЦСКА, спечелил Купата на България през 2016 г. Той бе спряган за завръщане на „Българска армия“, но засега ще продължи работа във Враца.

История и статистика

Двата отбора са играли 35 пъти под Околчица в елита.

в елита. ЦСКА има 19 победи , 14 равенства и само 2 загуби във Враца.

, и само във Враца. До миналия сезон „армейците“ бяха в серия от 20 поредни успеха над Ботев Враца във всички турнири, която приключи с 1:1 през април.

Програма за понеделник, 22 септември