      неделя, 21.09.25
          ЦСКА гостува на Ботев Враца с нов треньор на пейката

          Снимка: Gong.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          ЦСКА излиза срещу Ботев Враца в мач от деветия кръг на Първа лига, само дни след треньорската рокада в клуба. „Червените“ се разделиха с Душан Керкез след поражението от Арда, а в понеделник отборът ще бъде воден от Валентин Илиев, досегашен наставник на втория тим, който ще дебютира начело на представителния състав.

          От другата страна е Христо Янев – бивш треньор на ЦСКА, спечелил Купата на България през 2016 г. Той бе спряган за завръщане на „Българска армия“, но засега ще продължи работа във Враца.

          История и статистика

          • Двата отбора са играли 35 пъти под Околчица в елита.
          • ЦСКА има 19 победи, 14 равенства и само 2 загуби във Враца.
          • До миналия сезон „армейците“ бяха в серия от 20 поредни успеха над Ботев Враца във всички турнири, която приключи с 1:1 през април.

          Програма за понеделник, 22 септември

          • 18:00 ч. – Арда (Стара Загора) – Черно море
          • 20:30 ч. – Ботев Враца – ЦСКА

