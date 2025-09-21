Даниел Александров отпадна на репешажите на Световното първенство в Загреб

Българският борец Даниел Александров приключи участието си на Световното първенство в Загреб, след като загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер на репешажите в категория до 87 кг, класически стил.

Преди това Александров записа победа и поражение от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който достигна до финала и му даде шанс за участие в репешажите.

Представянето на България

Юлияна Янева – сребърен медал

– сребърен медал Биляна Дудова (62 кг) – пето място

– пето място Ахмед Магамаев (97 кг, свободен стил) – пето място

Така България завършва първенството със сребро и две пети позиции.