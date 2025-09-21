НА ЖИВО
          Даниел Александров отпадна на репешажите на Световното първенство в Загреб

          Снимка: Gong.bg
          Българският борец Даниел Александров приключи участието си на Световното първенство в Загреб, след като загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер на репешажите в категория до 87 кг, класически стил.

          Преди това Александров записа победа и поражение от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който достигна до финала и му даде шанс за участие в репешажите.

          Представянето на България

          • Юлияна Янева – сребърен медал
          • Биляна Дудова (62 кг) – пето място
          • Ахмед Магамаев (97 кг, свободен стил) – пето място

          Така България завършва първенството със сребро и две пети позиции.

