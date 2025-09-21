НА ЖИВО
          Доналд Тръмп към талибаните: Върнете базата Баграм, или ще се случат лоши неща

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова остра заплаха към управляваните от талибаните власти в Афганистан, настоявайки страната да върне контрола над военновъздушната база Баграм на САЩ, предаде АФП.

          В публикация в Truth Social американският лидер заяви:

          „Ако Афганистан не върне базата Баграм на тези, които я построиха – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА!!!“

          Исторически контекст

          Баграм – най-голямата военновъздушна база в Афганистан – беше ключов център на ръководената от САЩ кампания срещу талибаните след атентатите от 11 септември 2001 г. Комплексът стана символ и на тежките обвинения за системни нарушения на човешките права, посочвани от Amnesty International и Human Rights Watch, особено по отношение на задържаните в рамките на „войната срещу терора“.

          Американските и съюзническите сили напуснаха Баграм през юли 2021 г., в рамките на мирното споразумение, договорено по време на първия мандат на Тръмп. Последвалото хаотично изтегляне доведе до пълното завземане на страната от талибаните.

          „Опитваме се да си я върнем“

          По време на пресконференция в Лондон с британския премиер Киър Стармър, Тръмп за първи път потвърди, че САЩ водят стъпки за възстановяване на контрола върху базата:

          „Опитваме се да си я върнем, между другото – това може да е малка новина. Опитваме се да си я върнем, защото те имат нужда от неща от нас.“

          Геополитически фактор

          От завръщането си в Белия дом, Тръмп често изтъква, че базата Баграм е стратегически ценна заради близостта ѝ до Китай. Според него загубата на съоръжението е тежка грешка, за която вината носи предшественикът му Джо Байдън.

          Американският президент неведнъж е изразявал недоволство от нарастващото влияние на Пекин в Афганистан и региона, поставяйки темата в центъра на новата си външнополитическа реторика.

          Политика

          Венецуела обучава цивилни за „революционна съпротива“ след заплахите на Доналд Тръмп

          Красимир Попов -
          Венецуела организира ден за военно обучение на цивилни в Каракас и други градове като отговор на разполагането на американски военни сили в Карибите и...
          Общество

          Протести срещу проекта за съхранение на ядрени отпадъци CIGEO във Франция

          Красимир Попов -
          Проектът за изграждане на съоръжение за съхранение на силно радиоактивни отпадъци в североизточното френско село Бюр предизвика мащемни протести, при които полицията използва сълзотворен...
          Инциденти

          Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

          Красимир Попов -
          Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири...

