Доналд Тръмп към талибаните: Върнете базата Баграм, или ще се случат лоши неща

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова остра заплаха към управляваните от талибаните власти в Афганистан, настоявайки страната да върне контрола над военновъздушната база Баграм на САЩ, предаде АФП.

- Реклама -

В публикация в Truth Social американският лидер заяви:

„Ако Афганистан не върне базата Баграм на тези, които я построиха – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА!!!“

Исторически контекст

Баграм – най-голямата военновъздушна база в Афганистан – беше ключов център на ръководената от САЩ кампания срещу талибаните след атентатите от 11 септември 2001 г. Комплексът стана символ и на тежките обвинения за системни нарушения на човешките права, посочвани от Amnesty International и Human Rights Watch, особено по отношение на задържаните в рамките на „войната срещу терора“.

Американските и съюзническите сили напуснаха Баграм през юли 2021 г., в рамките на мирното споразумение, договорено по време на първия мандат на Тръмп. Последвалото хаотично изтегляне доведе до пълното завземане на страната от талибаните.

„Опитваме се да си я върнем“

По време на пресконференция в Лондон с британския премиер Киър Стармър, Тръмп за първи път потвърди, че САЩ водят стъпки за възстановяване на контрола върху базата:

„Опитваме се да си я върнем, между другото – това може да е малка новина. Опитваме се да си я върнем, защото те имат нужда от неща от нас.“

Геополитически фактор

От завръщането си в Белия дом, Тръмп често изтъква, че базата Баграм е стратегически ценна заради близостта ѝ до Китай. Според него загубата на съоръжението е тежка грешка, за която вината носи предшественикът му Джо Байдън.

Американският президент неведнъж е изразявал недоволство от нарастващото влияние на Пекин в Афганистан и региона, поставяйки темата в центъра на новата си външнополитическа реторика.