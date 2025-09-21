Експлозия край авиобаза Баграм на фона на ескалиращо напрежение със САЩ

Експлозия разтърси портала на военната авиобаза Баграм в афганистанската провинция Парван, съобщи агенция Джомхур. Инцидентът е станал близо до четвъртия портал на базата – ключов контролно-пропускателен пункт и основен възел за движение в региона. Към момента подробности за щетите и евентуални жертви не са известни.

Политически контекст

Случаят идва в момент на засилено напрежение между САЩ и управляващите талибани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро отправи заплаха към Афганистан:

„Ако Афганистан не върне базата Баграм на тези, които я построиха – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА!!!“

Базата Баграм е най-голямото военно съоръжение в Афганистан, използвано от САЩ и НАТО до тяхното изтегляне през 2021 г.

Реакция от Кабул

Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат призова Вашингтон да прояви разум:

„Още веднъж подчертаваме, че вместо да повтаряме минали неуспешни подходи, трябва да следваме политика, основана на реализъм и рационалност.“

Официална позиция на талибанските власти относно експлозията все още не е публикувана.