      понеделник, 22.09.25
          Експлозия край авиобаза Баграм на фона на ескалиращо напрежение със САЩ

          Снимка: REUTERS / Mohammad Ismail
          Експлозия разтърси портала на военната авиобаза Баграм в афганистанската провинция Парван, съобщи агенция Джомхур. Инцидентът е станал близо до четвъртия портал на базата – ключов контролно-пропускателен пункт и основен възел за движение в региона. Към момента подробности за щетите и евентуални жертви не са известни.

          Политически контекст

          Случаят идва в момент на засилено напрежение между САЩ и управляващите талибани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро отправи заплаха към Афганистан:

          „Ако Афганистан не върне базата Баграм на тези, които я построиха – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА!!!“

          Базата Баграм е най-голямото военно съоръжение в Афганистан, използвано от САЩ и НАТО до тяхното изтегляне през 2021 г.

          Реакция от Кабул

          Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат призова Вашингтон да прояви разум:

          „Още веднъж подчертаваме, че вместо да повтаряме минали неуспешни подходи, трябва да следваме политика, основана на реализъм и рационалност.“

          Официална позиция на талибанските власти относно експлозията все още не е публикувана.

