Експлозия край авиобаза Баграм на фона на ескалиращо напрежение със САЩ

Експлозия разтърси портала на военната авиобаза Баграм в афганистанската провинция Парван, съобщи агенция Джомхур. Инцидентът е станал близо до четвъртия портал на базата – ключов контролно-пропускателен пункт и основен възел за движение в региона. Към момента подробности за щетите и евентуални жертви не са известни.
Политически контекст
Случаят идва в момент на засилено напрежение между САЩ и управляващите талибани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро отправи заплаха към Афганистан:
Базата Баграм е най-голямото военно съоръжение в Афганистан, използвано от САЩ и НАТО до тяхното изтегляне през 2021 г.
Реакция от Кабул
Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат призова Вашингтон да прояви разум:
Официална позиция на талибанските власти относно експлозията все още не е публикувана.
