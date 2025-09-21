НА ЖИВО
          Френски сенатор ще подаде оставка след обвинения в дрогиране и опит за сексуално нападение

          Жоел Герьо беше избран в Сената през 2011 г. / Снимка: Френски Сенат
          Френският сенатор Жоел Герьо (67 г.), обвинен, че е дрогирал депутатка с екстази, за да я нападне сексуално, обяви, че ще се оттегли от поста си в началото на октомври. Решението му предизвика остра реакция от страна на обвинителката му, депутатката Сандрин Жосо, която го нарече „отвратително“.

          Обвиненията

          Според обвинението Герьо е подправил с екстази чаша шампанско, която Жосо е пиела през ноември 2023 г. Той отрича твърденията и твърди, че става дума за „грешка при боравене“.

          Реакцията на обвинителката

          Жосо заяви, че новината я е оставила в „отврат“:

          „Отново агресорът избира своя график, своята версия на историята, своето излизане. Това не е акт на отговорност или достойнство. Това е стратегическо отстъпление, само месеци преди съдебния му процес.“

          Политически и институционален отзвук

          Герьо вече беше отстранен от партията си Horizons след повдигнатите обвинения. Президентът на Сената Жерар Ларшер обяви през юли, че ще отнесе случая до етичната комисия за възможни дисциплинарни мерки. Самият сенатор твърди, че отдавна е планирал да се оттегли две години след началото на текущия си мандат и настоява, че решението му не е свързано с наказателното дело.

          По-широк контекст

          Случаят идва след широко отразявания процес срещу Доминик Пелико, осъден през декември 2023 г. на 20 години затвор за многократното дрогиране на съпругата си, за да бъде изнасилвана от него и непознати – престъпление, което предизвика обществен шок във Франция.

