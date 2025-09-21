Хиляди се стичат на стадион State Farm за прощаването с Чарли Кърк

Стадионът State Farm в Аризона, където ще се проведе погребението на американския консервативен инфлуенсър Чарли Кърк, постепенно се изпълва с десетки хиляди опечалени, предаде CNN.

Атмосферата е необичайна за траурна церемония — вместо черно, мнозинството присъстващи са облечени в червено, бяло и синьо, следвайки препоръките на организаторите.

Сред множеството се откроява голямо възрастово разнообразие — от тийнейджъри до възрастни хора, а много семейства са дошли заедно с малките си деца.

На сцената звучат възхвалителни песни, изпълнявани от християнски музиканти, докато хората продължават да прииждат.

Мнозина от присъстващите са станали, издигнали ръце във възхвала, превръщайки събитието в своеобразен масов ритуал на почит и обединение.

По информация от мястото първият етаж на трибуните вече е почти запълнен, а посетителите започват да заемат местата си и на втория.