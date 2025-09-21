НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Политика

          Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ще постави въпроса за израелските „масови убийства“ в Газа по време на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

          Призив за по-широко признаване на Палестина

          Ердоган изрази надежда, че по-всеобхватното международно признаване на Палестина ще ускори усилията за намиране на решение по формулата две държави – Израел и Палестина.

          Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес

          Срещи в Ню Йорк

          Турският президент уточни пред журналисти, че по време на визитата си в САЩ ще обсъди:

          • сътрудничеството в търговията и отбранителната промишленост с американския президент Доналд Тръмп;
          • ще проведе разговори и със сирийския си колега Ахмед аш Шараа.

