Ига Швьонтек над всички в Сеул, побеждавайки Екатерина Алексндрова на финала

Ига Швьонтек триумфира на тенис турнира УТА 500 в Сеул с награден фонд над 1 милион долара. Поставената под №1 в схемата надигра рускинята Екатерина Александрова в оспорван финал с 1:6, 7:6(3), 7:5. Битката продължи 2:46 часа.

Втората в схемата Александрова започна много силно и даде само гейм на Швьонтек в първия сет. Следващата част започна с бърза размяна на пробиви, за да се стигне до тайбрек, в който Швьонтек се наложи със 7:3.

Решителният трети сет отново бе оспорван, но полякинята направи ключов пробив в 12-тия гейм и затвори мача със 7:5. Победителката постигна трети пореден успех над съперничката при само две загуби в спора им.

Това е трети трофей за Швьонтек през сезона и общо 25-и в кариерата й.