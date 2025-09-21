НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Британският премиер сър Киър Стармър се очаква днес следобед да обяви официалното признаване на палестинска държава – историческа промяна във външната политика на Лондон.

          - Реклама -

          Контекст

          • През юли Стармър постави ултиматум: ако Израел не се съгласи на прекратяване на огъня в Газа и дългосрочен мирен процес, Лондон ще промени позицията си.
          • Израел категорично отхвърли възможността за палестинска държава след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г., когато загинаха 1200 души и бяха отвлечени 251.

          Реакции

          • Израелският премиер Бенямин Нетаняху: признаването е „награда за терора“.
          • Семействата на заложници в Газа също настояха решението да бъде отложено, докато не бъдат върнати живи пленници.
          • Консерватори като Кеми Баденох критикуват мярката: „Очевидно е, че признание без освобождаване на заложниците ще награди тероризма“.
          • Правителството защитава хода като „морален дълг“ и опит да се съживи перспективата за решението чрез две държави.
          Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас

          Международен фон

          • ООН наскоро обвини Израел в геноцид в Газа – обвинение, което Тел Авив отхвърли като „изопачено и лъжливо“.
          • Военните действия вече са убили над 65 000 души според данни на здравното министерство в Газа (под контрола на Хамас).
          • Израел разшири заселническата дейност в Западния бряг, което според Лондон прави още по-наложително признаването на палестинска държава.
          • САЩ и президентът Доналд Тръмп не подкрепят британското решение.
          • Франция, Португалия, Канада и Австралия също обмислят признаване, а Испания, Ирландия и Норвегия вече направиха този ход.
          Израел: Признаването на Палестина ще дестабилизира Близкия изток Израел: Признаването на Палестина ще дестабилизира Близкия изток

          Британският премиер сър Киър Стармър се очаква днес следобед да обяви официалното признаване на палестинска държава – историческа промяна във външната политика на Лондон.

          - Реклама -

          Контекст

          • През юли Стармър постави ултиматум: ако Израел не се съгласи на прекратяване на огъня в Газа и дългосрочен мирен процес, Лондон ще промени позицията си.
          • Израел категорично отхвърли възможността за палестинска държава след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г., когато загинаха 1200 души и бяха отвлечени 251.

          Реакции

          • Израелският премиер Бенямин Нетаняху: признаването е „награда за терора“.
          • Семействата на заложници в Газа също настояха решението да бъде отложено, докато не бъдат върнати живи пленници.
          • Консерватори като Кеми Баденох критикуват мярката: „Очевидно е, че признание без освобождаване на заложниците ще награди тероризма“.
          • Правителството защитава хода като „морален дълг“ и опит да се съживи перспективата за решението чрез две държави.
          Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас

          Международен фон

          • ООН наскоро обвини Израел в геноцид в Газа – обвинение, което Тел Авив отхвърли като „изопачено и лъжливо“.
          • Военните действия вече са убили над 65 000 души според данни на здравното министерство в Газа (под контрола на Хамас).
          • Израел разшири заселническата дейност в Западния бряг, което според Лондон прави още по-наложително признаването на палестинска държава.
          • САЩ и президентът Доналд Тръмп не подкрепят британското решение.
          • Франция, Португалия, Канада и Австралия също обмислят признаване, а Испания, Ирландия и Норвегия вече направиха този ход.
          Израел: Признаването на Палестина ще дестабилизира Близкия изток Израел: Признаването на Палестина ще дестабилизира Близкия изток

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Супертайфун доближава Тайван и Китай, милиони са застрашени

          Никола Павлов -
          Китай, Хонконг и Тайван се подготвят за удара на мощния тайфун „Рагаса“, съобщава ДПА. Тайван Тайванската метеорологична служба издаде предупреждение за югоизточното крайбрежие. Очакват се проливни дъждове,...
          Култура

          Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия“

          Никола Павлов -
          С участници от над 20 държави и амбиции за повече от милиард зрители Русия възроди песенния конкурс „Интервизия“, замислен като конкуренция на „упадъчната“ Евровизия,...
          Политика

          Пред десетки хиляди: Тръмп и Ванс отдават почит на Чарли Кърк

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще участват днес във възпоменателната служба за американския десен активист Чарли Кърк, предаде ДПА. Церемонията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions