Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес

Британският премиер
сър Киър Стармър се очаква днес следобед да обяви официалното признаване на палестинска държава – историческа промяна във външната политика на Лондон.
Контекст
През
юли Стармър постави ултиматум: ако Израел не се съгласи на прекратяване на огъня в Газа и дългосрочен мирен процес, Лондон ще промени позицията си. Израел категорично отхвърли възможността за палестинска държава след нападението на
Хамас на 7 октомври 2023 г., когато загинаха 1200 души и бяха отвлечени 251. Реакции
Израелският премиер
Бенямин Нетаняху: признаването е „награда за терора“.
Семействата на заложници в Газа също настояха решението да бъде отложено, докато не бъдат върнати живи пленници.
Консерватори като Кеми Баденох критикуват мярката: „Очевидно е, че признание без освобождаване на заложниците ще награди тероризма“.
Правителството защитава хода като „морален дълг“ и опит да се съживи перспективата за решението чрез две държави.
Международен фон
ООН наскоро обвини Израел в геноцид в Газа – обвинение, което Тел Авив отхвърли като „изопачено и лъжливо“. Военните действия вече са убили над
65 000 души според данни на здравното министерство в Газа (под контрола на Хамас). Израел разшири заселническата дейност в
Западния бряг, което според Лондон прави още по-наложително признаването на палестинска държава.
САЩ и президентът Доналд Тръмп не подкрепят британското решение.
Франция, Португалия, Канада и Австралия също обмислят признаване, а Испания, Ирландия и Норвегия вече направиха този ход.
