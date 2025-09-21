ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота

18-годишно момиче е в тежко състояние след катастрофата на бул. „Драган Цанков“ в София. Това съобщиха лекари от ИСУЛ, където пострадалата е настанена.
Състоянието на момичето
Момичето е с фрактура на таза и контузия на белия дроб.
Подробности за инцидента
Катастрофата е станала в отсечката между Парк хотел „Москва“ и Телевизионната кула.
Според първоначалната информация мотор с двама души се е блъснал в автомобил. Загинали са шофьорът на колата и мотористът.
Сигналът за тежкия инцидент е подаден в 12:33 ч., като на мястото са изпратени три линейки, пристигнали за около три минути.
Трафик и движение
Бул. „Драган Цанков“ в района на инцидента остава затворен за движение, което предизвиква затруднения в трафика.
