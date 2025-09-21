НА ЖИВО
          ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          18-годишно момиче е в тежко състояние след катастрофата на бул. „Драган Цанков“ в София. Това съобщиха лекари от ИСУЛ, където пострадалата е настанена.

          Състоянието на момичето

          „Пациентката е въведена в шокова зала. Състоянието ѝ е стабилно към момента, но остава с опасност за живота,“ съобщиха медиците.

          Момичето е с фрактура на таза и контузия на белия дроб.

          Подробности за инцидента

          Катастрофата е станала в отсечката между Парк хотел „Москва“ и Телевизионната кула.

          ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, вероятно има загинали ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, вероятно има загинали

          Според първоначалната информация мотор с двама души се е блъснал в автомобил. Загинали са шофьорът на колата и мотористът.

          Сигналът за тежкия инцидент е подаден в 12:33 ч., като на мястото са изпратени три линейки, пристигнали за около три минути.

          Трафик и движение

          Бул. „Драган Цанков“ в района на инцидента остава затворен за движение, което предизвиква затруднения в трафика.

          Първи подробности за жестоката катастрофа в София, ключов булевард е затворен (СНИМКИ/ВИДЕО) Първи подробности за жестоката катастрофа в София, ключов булевард е затворен (СНИМКИ/ВИДЕО)

