      неделя, 21.09.25
          Италия мина безпроблемно и бързо през Аржентина

          В следващата фаза адзурите ще срещнат победителя от двойката Белгия - Финландия

          Снимка: БГНЕС
          Италия е четвъртфиналист на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. Адзурите се справиха с категоричното 3:0 гейма срещу Аржентина. В отделните части резултатът беше 25:23, 25:20, 25:22 точки.

          Най-резултатен за успеха на Италия стана Алесандро Микиелето с 15 точки, към своя актив играчът добави и 3 блокади. С 14 пункта, от които аса и 1 блок, се отчете Юри Романо. Матия Битоло завърши мача с 13 точки. За Аржентина най-резултат остана Лусиано Висентин – 15 точки (1 ас и един блок).

          В битка за влизане в топ 4 италианците ще се изправят срещу победителя от двойката Белгия – Финландия. Двата тима започват сблъсъка си днес от 15 часа българско време.

          Тенис

          Ига Швьонтек над всички в Сеул, побеждавайки Екатерина Алексндрова на финала

          Николай Минчев -
          Ига Швьонтек триумфира на тенис турнира УТА 500 в Сеул с награден фонд над 1 милион долара. Поставената под №1 в схемата надигра рускинята...
          Футбол

          Лионел Меси продължава да дърпа Интер Маями напред

          Николай Минчев -
          Лионел Меси продължава да показва впечатляваща форма в последните няколко седмици. В поредна среща от първенството в Мейджър Сокър легендата на Барселона се отчете...
          Футбол

          Съботни резултати от футболна Европа

          Николай Минчев -
          Англия - Премиър Лийг: Ливърпул - Евертън 2:1 Брайтън - Тотнъм 2:2 Бърнли - Нотингам 1:1 Уулвърхямптън - Лийдс 1:3 Уест Хям - Кристъл Палас 1:2 Манчестър Юнайтед - Челси...

