Италия мина безпроблемно и бързо през Аржентина

Италия е четвъртфиналист на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. Адзурите се справиха с категоричното 3:0 гейма срещу Аржентина. В отделните части резултатът беше 25:23, 25:20, 25:22 точки.

- Реклама -

Най-резултатен за успеха на Италия стана Алесандро Микиелето с 15 точки, към своя актив играчът добави и 3 блокади. С 14 пункта, от които аса и 1 блок, се отчете Юри Романо. Матия Битоло завърши мача с 13 точки. За Аржентина най-резултат остана Лусиано Висентин – 15 точки (1 ас и един блок).

В битка за влизане в топ 4 италианците ще се изправят срещу победителя от двойката Белгия – Финландия. Двата тима започват сблъсъка си днес от 15 часа българско време.