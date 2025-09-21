Израелски дрон уби петима души, сред които три деца, в Южен Ливан

Най-малко петима души, включително три деца, загинаха при удар с израелски дрон в района на Бинт Джбейл, Южен Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването.

- Реклама -

Според държавната Национална информационна агенция, атаката е била насочена към мотоциклет. Израел редовно извършва удари на територията на Ливан, заявявайки, че целите са позиции на Хизбула, въпреки примирието от ноември, което трябваше да прекрати повече от година на враждебни действия.

Реакции от Ливан

Ливанският премиер Науф Салам осъди атаката:

„Гарантиращите страни на споразумението за примирие трябва да упражнят най-силния натиск върху Израел, за да спре незабавно агресиите си, да се изтегли от окупираните ливански територии и да освободи задържаните.“

Примирието се наблюдава от комитет с участието на САЩ, Франция, Ливан и Израел.

Ескалация на ударите

През последната седмица Израел е увеличил честотата на атаките си в Ливан. На 18 септември израелската армия съобщи, че е унищожила складове за оръжие на Хизбула в няколко района на юг.

В отговор на силния американски натиск и опасенията от разширяване на конфликта, ливанското правителство предприе стъпки за разоръжаване на Хизбула.

Външният министър Юсеф Раджи заяви, че армията ще завърши процеса по обезоръжаване на бойците в граничния район в рамките на три месеца.