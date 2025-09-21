ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, има загинали (ВИДЕО)

Тежка катастрофа е станала на бул. „Драган Цанков“ в отсечката между Парк хотел „Москва“ и Телевизионната кула в София.
Загинали и ранени
По първоначална информация има поне жертва и тежко пострадали.
Очевидци съобщават, че мотор с двама души се е блъснал в автомобил. Загинали са шофьорът на колата и мотористът.
18-годишно момиче е с тежки наранявания и е настанено в болница.
Трафикът е затруднен
В резултат на катастрофата движението в района е сериозно затруднено. На място има екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ.
- Реклама -
