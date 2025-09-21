НА ЖИВО
          Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Основният приоритет за тази сесия на Народното събрание е приемането на държавния бюджет за 2026 г. Това заяви председателят на НС Наталия Киселова пред журналисти в Балчик.

          „Хората поставят един въпрос – искаме да живеем по-добре. Стремим се каквото може да се поправя”, подчерта Киселова.

          За вота на недоверие

          По думите ѝ резултатът от последния вот на недоверие е бил очакван.

          „Самите вносители казваха, че не очакват да е успешен, а да се чуят онези проблеми, които според тях са важни”, коментира председателят на парламента.

          Асен Василев: Не планираме нов вот на недоверие Асен Василев: Не планираме нов вот на недоверие

          Поведение на депутатите

          Киселова изрази съжаление, че „част от народните представители се стараят по този начин да влязат в медийното полезрение“, визирайки демонстративното поведение извън и в пленарната зала.

          За избора на шефовете на службите

          Тя припомни, че в Конституцията ясно са изведени правомощията на президента, но по отношение на ръководителите на службите има възможност и НС да взема решения.

          „Има внесени законопроекти, дебатът предстои. Но такъв дебат се е водил преди повече от 10 години и преди 2“, уточни Киселова.

          Божанов: На върха на пирамидата на завладяната държава е Пеевски Божанов: На върха на пирамидата на завладяната държава е Пеевски

          1 коментар

          1. Хващай под балканския влак!Моля, всички билети и карти за проверка! Кой не си е пил хапчетата, да тича отзад след влака!

