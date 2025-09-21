Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО)

Основният приоритет за тази сесия на Народното събрание е приемането на държавния бюджет за 2026 г. Това заяви председателят на НС Наталия Киселова пред журналисти в Балчик.

„Хората поставят един въпрос – искаме да живеем по-добре. Стремим се каквото може да се поправя”, подчерта Киселова. - Реклама -

За вота на недоверие

По думите ѝ резултатът от последния вот на недоверие е бил очакван.

„Самите вносители казваха, че не очакват да е успешен, а да се чуят онези проблеми, които според тях са важни”, коментира председателят на парламента.

Поведение на депутатите

Киселова изрази съжаление, че „част от народните представители се стараят по този начин да влязат в медийното полезрение“, визирайки демонстративното поведение извън и в пленарната зала.

За избора на шефовете на службите

Тя припомни, че в Конституцията ясно са изведени правомощията на президента, но по отношение на ръководителите на службите има възможност и НС да взема решения.