Киселова: Основен приоритет на НС е бюджетът (ВИДЕО)

Основният приоритет за тази сесия на Народното събрание е приемането на държавния бюджет за 2026 г. Това заяви председателят на НС Наталия Киселова пред журналисти в Балчик.
За вота на недоверие
По думите ѝ резултатът от последния вот на недоверие е бил очакван.
Поведение на депутатите
Киселова изрази съжаление, че „част от народните представители се стараят по този начин да влязат в медийното полезрение“, визирайки демонстративното поведение извън и в пленарната зала.
За избора на шефовете на службите
Тя припомни, че в Конституцията ясно са изведени правомощията на президента, но по отношение на ръководителите на службите има възможност и НС да взема решения.
