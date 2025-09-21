Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8

Проблемът с безводието в Северна България се задълбочава. След Плевен и Ловеч въведе воден режим – от 23:00 до 6:00 ч. градът остава без вода, а в един от кварталите ограниченията са от 23:30 до 6:30 ч.
Причини и мащаб на проблема
Основната причина е амортизиран магистрален водопровод, изграден през 1969 г., чийто експлоатационен срок е изтекъл още през 2019 г. По думите на кмета Страцимир Петков, само през тази година са регистрирани над 200 аварии:
Въпреки че вече са подменени около 70% от вътрешната водопреносна мрежа, Ловеч зависи на 90% от магистралния водопровод. Ако той не бъде сменен до пет години, градът може да изпадне в сериозна криза, предупреди Петков.
Цена и временни решения
Според предварителни разчети подмяната на трасето ще струва над 200 милиона лева. Засега авариите се овладяват по стара технология – със запушване на пробойните с дървени клинове и метални планки.
Какво предстои
Общината настоява държавата да ускори подготовката на проектите за ново трасе и да осигури финансиране. Междувременно надеждите са насочени към дъждовете:
В момента водозагубите във вътрешната мрежа са около 50%, а прогнозите не вещаят бързо подобрение.
Не се води документация относно
Основни и Текущи ремонти
Поради липса на пари се отлага профилактика
Има шахти които не са чистени
36 години. Като отвориш шахтата
за мръсната вода 3 метра дълбочина до нивото
По време на дъжд отивам да отворя
шахтата с кози крак и виждам само
половин метър до нивото
А това е голяма шахта
Ето защо водата от кладенеца