Кметът на Ловеч за водната криза: Докато поправяме 1 авария, откриваме още 8

Проблемът с безводието в Северна България се задълбочава. След Плевен и Ловеч въведе воден режим – от 23:00 до 6:00 ч. градът остава без вода, а в един от кварталите ограниченията са от 23:30 до 6:30 ч.

Причини и мащаб на проблема

Основната причина е амортизиран магистрален водопровод, изграден през 1969 г., чийто експлоатационен срок е изтекъл още през 2019 г. По думите на кмета Страцимир Петков, само през тази година са регистрирани над 200 аварии:

„Няма ден без пробойна. Често при една авария се откриват още пет или осем“, коментира той.

Въпреки че вече са подменени около 70% от вътрешната водопреносна мрежа, Ловеч зависи на 90% от магистралния водопровод. Ако той не бъде сменен до пет години, градът може да изпадне в сериозна криза, предупреди Петков.

Цена и временни решения

Според предварителни разчети подмяната на трасето ще струва над 200 милиона лева. Засега авариите се овладяват по стара технология – със запушване на пробойните с дървени клинове и метални планки.

Какво предстои

Общината настоява държавата да ускори подготовката на проектите за ново трасе и да осигури финансиране. Междувременно надеждите са насочени към дъждовете:

„Два последователни дни с обилни валежи могат да ни помогнат да излезем от режима“, заяви кметът.

В момента водозагубите във вътрешната мрежа са около 50%, а прогнозите не вещаят бързо подобрение.