      неделя, 21.09.25
          Кристиано Роналдо и Жоао Феликс разбиха Ал Рияд

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Ал Насър победи Ал Рияд с 5:1 в домакинството си от третия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия. Кристиано Роналдо и Жоао Феликс отбелязаха по два гола, а един добави бившият играч на Байерн Мюнхен Кингсли Коман. Мамаду Сила реализира почетното попадение за съперника в 51-вата минута. 

          С двете си попадения Роналдо достигна 945 гола в кариерата си и му трябват само 55, за да стане първият футболист в историята, достигнал 1000 гола в официални срещи.

          Ал Насър е лидер в класирането с 9 точки и в следващия кръг ще премери сили с Ал Итихад на Карим Бензема. И този отбор е с пълен актив от 9 пункта след първите три срещи. 

