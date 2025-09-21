НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Лионел Меси продължава да дърпа Интер Маями напред

          С реализираните попадения аржентинската легенда вече има 22 гола в също толкова мачове от началото на кампанията

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лионел Меси продължава да показва впечатляваща форма в последните няколко седмици. В поредна среща от първенството в Мейджър Сокър легендата на Барселона се отчете с два гола и асистениция при изстраданата победа на Интер Маями с 3:2 над Ди Си Юнайтед.

          - Реклама -

          Тадео Алиенде отбеляза първото попадение за победителите след пас на Меси, а Кристиан Бентеке изравни за Ди Си. След това Лео вкара два гола през втората част, а в добавеното време резервата Джейкъб Мърел отбеляза второто попадение за гостите от Вашингтон и оформи крайния резултат.

          Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата.

          Интер заема пето място в Източната конференция на осем точки зад лидера Филаделфия. Ди Си Юнайтед, който загуби за първи път от пет мача под ръководството на новия треньор Рене Вайлер, остава предпоследен в таблицата. 

          Лионел Меси продължава да показва впечатляваща форма в последните няколко седмици. В поредна среща от първенството в Мейджър Сокър легендата на Барселона се отчете с два гола и асистениция при изстраданата победа на Интер Маями с 3:2 над Ди Си Юнайтед.

          - Реклама -

          Тадео Алиенде отбеляза първото попадение за победителите след пас на Меси, а Кристиан Бентеке изравни за Ди Си. След това Лео вкара два гола през втората част, а в добавеното време резервата Джейкъб Мърел отбеляза второто попадение за гостите от Вашингтон и оформи крайния резултат.

          Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата.

          Интер заема пето място в Източната конференция на осем точки зад лидера Филаделфия. Ди Си Юнайтед, който загуби за първи път от пет мача под ръководството на новия треньор Рене Вайлер, остава предпоследен в таблицата. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Италия мина безпроблемно и бързо през Аржентина

          Николай Минчев -
          Италия е четвъртфиналист на Световното първенство по волейбол, което се провежда във Филипините. Адзурите се справиха с категоричното 3:0 гейма срещу Аржентина. В отделните...
          Футбол

          Съботни резултати от футболна Европа

          Николай Минчев -
          Англия - Премиър Лийг: Ливърпул - Евертън 2:1 Брайтън - Тотнъм 2:2 Бърнли - Нотингам 1:1 Уулвърхямптън - Лийдс 1:3 Уест Хям - Кристъл Палас 1:2 Манчестър Юнайтед - Челси...
          Спорт

          Кристиано Роналдо и Жоао Феликс разбиха Ал Рияд

          Николай Минчев -
          Ал Насър победи Ал Рияд с 5:1 в домакинството си от третия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия. Кристиано Роналдо и Жоао Феликс...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions