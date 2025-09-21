Лионел Меси продължава да дърпа Интер Маями напред

Лионел Меси продължава да показва впечатляваща форма в последните няколко седмици. В поредна среща от първенството в Мейджър Сокър легендата на Барселона се отчете с два гола и асистениция при изстраданата победа на Интер Маями с 3:2 над Ди Си Юнайтед.

Тадео Алиенде отбеляза първото попадение за победителите след пас на Меси, а Кристиан Бентеке изравни за Ди Си. След това Лео вкара два гола през втората част, а в добавеното време резервата Джейкъб Мърел отбеляза второто попадение за гостите от Вашингтон и оформи крайния резултат.

Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата.

Интер заема пето място в Източната конференция на осем точки зад лидера Филаделфия. Ди Си Юнайтед, който загуби за първи път от пет мача под ръководството на новия треньор Рене Вайлер, остава предпоследен в таблицата.