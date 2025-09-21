Макрон: Франция ще признае Палестина, но без посолство преди освобождаването на заложниците

Франция ще обяви официално признаването на палестинска държава заедно с други страни в понеделник в ООН, но няма да открие посолство, докато „Хамас“ не освободи заложниците в Газа, заяви президентът Еманюел Макрон в интервю за CBS News, излъчено в неделя.

„За нас това ще бъде много ясно изискване, преди да отворим например посолство в Палестина," подчерта Макрон в разговора, записан в четвъртък.

Френският президент уточни, че признаването е част от по-широка международна инициатива, но Париж ще поставя конкретни условия за всякакви последващи дипломатически действия.