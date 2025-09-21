НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон: Франция ще признае Палестина, но без посолство преди освобождаването на заложниците

          0
          55
          Снимка: БГНЕС / Abir Sultan
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Франция ще обяви официално признаването на палестинска държава заедно с други страни в понеделник в ООН, но няма да открие посолство, докато „Хамас“ не освободи заложниците в Газа, заяви президентът Еманюел Макрон в интервю за CBS News, излъчено в неделя.

          „За нас това ще бъде много ясно изискване, преди да отворим например посолство в Палестина,“ подчерта Макрон в разговора, записан в четвъртък.

          - Реклама -

          Френският президент уточни, че признаването е част от по-широка международна инициатива, но Париж ще поставя конкретни условия за всякакви последващи дипломатически действия.

          Франция ще обяви официално признаването на палестинска държава заедно с други страни в понеделник в ООН, но няма да открие посолство, докато „Хамас“ не освободи заложниците в Газа, заяви президентът Еманюел Макрон в интервю за CBS News, излъчено в неделя.

          „За нас това ще бъде много ясно изискване, преди да отворим например посолство в Палестина,“ подчерта Макрон в разговора, записан в четвъртък.

          - Реклама -

          Френският президент уточни, че признаването е част от по-широка международна инициатива, но Париж ще поставя конкретни условия за всякакви последващи дипломатически действия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Португалия призна Държавата Палестина

          Красимир Попов -
          Португалия официално призна Държавата Палестина, съобщи местният телевизионен канал SIC Notícias, като се позова на изявление на външния министър Паулу Рангел. Лисабон потвърди, че се...
          Общество

          Масови протести в Будапеща срещу кампаниите на Виктор Орбан

          Красимир Попов -
          Десетки хиляди унгарци излязоха по улиците на Будапеща в неделя, за да изразят недоволството си от премиера Виктор Орбан, когото обвиняват, че използва публични...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен: Рискът от Трета световна война е нулев, но живеем в опасна епоха

          Красимир Попов -
          Лидерката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вероятността от трета световна война в момента е нулева, но предупреди, че човечеството преминава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions