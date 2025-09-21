Макрон: Събитията в Газа не са геноцид

Френският президент Еманюел Макрон заяви в интервю за CBS News, че не определя случващото се в Газа като геноцид.
Подкрепа за палестинска държава
Макрон заяви, че Франция ще признае палестинска държава и ще подкрепи Палестинската власт, но при условие че:
бъдат извършени реформи,
и клетките на „Хамас“ бъдат разоръжени.
Той предупреди, че ако всички жители на Газа бъдат поставяни под общ знаменател като привърженици на „Хамас“, резултатът ще е катастрофален:
Критика срещу изселването на цивилни
Френският президент разкритикува и предложенията за принуждаване на цивилни да напуснат Газа под претекст за елиминиране на бойците на „Хамас“.
Условие за откриване на посолство
Макрон уточни, че макар Франция да признае Палестина в понеделник, тя няма да открие там посолство, докато „Хамас“ не освободи всички заложници.
Контекст от ООН
По-рано Комисията за разследване на окупираните палестински територии (COI) към ООН призна действията на Израел в Газа за геноцид. След публикуването на доклада генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че само Международният наказателен съд може да се произнесе окончателно дали има геноцид.
