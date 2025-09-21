НА ЖИВО
          Макрон: Събитията в Газа не са геноцид

          Снимка: БГНЕС
          Френският президент Еманюел Макрон заяви в интервю за CBS News, че не определя случващото се в Газа като геноцид.

          „По този въпрос не трябва да има политика. Решението за признаване на геноцид се взема от историци и съдии въз основа на ясни доказателства и правила,“ подчерта Макрон.

          Подкрепа за палестинска държава

          Макрон заяви, че Франция ще признае палестинска държава и ще подкрепи Палестинската власт, но при условие че:

          • бъдат извършени реформи,
          • и клетките на „Хамас“ бъдат разоръжени.

          Той предупреди, че ако всички жители на Газа бъдат поставяни под общ знаменател като привърженици на „Хамас“, резултатът ще е катастрофален:

          „Ако приемем идеята, че всички жители на Газа подкрепят ‘Хамас’, единственият резултат от войната ще бъде убийството на всички. И това е ужасно.“

          Критика срещу изселването на цивилни

          Френският президент разкритикува и предложенията за принуждаване на цивилни да напуснат Газа под претекст за елиминиране на бойците на „Хамас“.

          Условие за откриване на посолство

          Макрон уточни, че макар Франция да признае Палестина в понеделник, тя няма да открие там посолство, докато „Хамас“ не освободи всички заложници.

          Контекст от ООН

          По-рано Комисията за разследване на окупираните палестински територии (COI) към ООН призна действията на Израел в Газа за геноцид. След публикуването на доклада генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че само Международният наказателен съд може да се произнесе окончателно дали има геноцид.

