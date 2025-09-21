НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Масови протести в Будапеща срещу кампаниите на Виктор Орбан

          Снимка: REUTERS / Marton Monus
          Красимир Попов
          Десетки хиляди унгарци излязоха по улиците на Будапеща в неделя, за да изразят недоволството си от премиера Виктор Орбан, когото обвиняват, че използва публични средства за подвеждащи кампании и насаждане на омраза с цел политическа изгода.

          Обвинения към властта

          От завръщането си на власт през 2010 г. Орбан разчита на масирани мултимедийни кампании, финансирани с милиони евро от бюджета. Според критиците тези послания са насочени срещу опоненти и често усилват антиукраинската реторика, включително съпротивата срещу кандидатурата на Украйна за ЕС.

          Правителството защитава практиката, наричайки я „информационни кампании“, които според него са „фактически и необходими за повишаване на обществената осведоменост“.

          Атмосфера на протеста

          Митингът привлече около 50 000 души на Площада на героите в Будапеща, по данни на организаторите. Властите все още не са дали официална оценка за броя на присъстващите.

          26-годишната учителка по специална педагогика Сара Линднер сподели:

          „Наистина, наистина копнея за деня, в който няма да се налага да се чувствам тревожна в ежедневието заради политиката и тези реклами, които постоянно ни заобикалят в YouTube и по улицата.“

          Над тълпата се издигаше балон със зебра – символ, превърнал се в знак на разточителния начин на живот на управляващия елит, след като раирани животни бяха засечени да се разхождат в близост до селското имение на семейство Орбан.

          Политика

          Португалия призна Държавата Палестина

          Красимир Попов -
          Португалия официално призна Държавата Палестина, съобщи местният телевизионен канал SIC Notícias, като се позова на изявление на външния министър Паулу Рангел. Лисабон потвърди, че се...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен: Рискът от Трета световна война е нулев, но живеем в опасна епоха

          Красимир Попов -
          Лидерката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че вероятността от трета световна война в момента е нулева, но предупреди, че човечеството преминава...
          Политика

          Макрон: Събитията в Газа не са геноцид

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви в интервю за CBS News, че не определя случващото се в Газа като геноцид. „По този въпрос не трябва да...

