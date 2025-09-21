Масови протести в Будапеща срещу кампаниите на Виктор Орбан

Десетки хиляди унгарци излязоха по улиците на Будапеща в неделя, за да изразят недоволството си от премиера Виктор Орбан, когото обвиняват, че използва публични средства за подвеждащи кампании и насаждане на омраза с цел политическа изгода.
- Реклама -
Обвинения към властта
От завръщането си на власт през 2010 г. Орбан разчита на масирани мултимедийни кампании, финансирани с милиони евро от бюджета. Според критиците тези послания са насочени срещу опоненти и често усилват антиукраинската реторика, включително съпротивата срещу кандидатурата на Украйна за ЕС.
Правителството защитава практиката, наричайки я „информационни кампании“, които според него са „фактически и необходими за повишаване на обществената осведоменост“.
Атмосфера на протеста
Митингът привлече около 50 000 души на Площада на героите в Будапеща, по данни на организаторите. Властите все още не са дали официална оценка за броя на присъстващите.
26-годишната учителка по специална педагогика Сара Линднер сподели:
Над тълпата се издигаше балон със зебра – символ, превърнал се в знак на разточителния начин на живот на управляващия елит, след като раирани животни бяха засечени да се разхождат в близост до селското имение на семейство Орбан.
Десетки хиляди унгарци излязоха по улиците на Будапеща в неделя, за да изразят недоволството си от премиера Виктор Орбан, когото обвиняват, че използва публични средства за подвеждащи кампании и насаждане на омраза с цел политическа изгода.
- Реклама -
Обвинения към властта
От завръщането си на власт през 2010 г. Орбан разчита на масирани мултимедийни кампании, финансирани с милиони евро от бюджета. Според критиците тези послания са насочени срещу опоненти и често усилват антиукраинската реторика, включително съпротивата срещу кандидатурата на Украйна за ЕС.
Правителството защитава практиката, наричайки я „информационни кампании“, които според него са „фактически и необходими за повишаване на обществената осведоменост“.
Атмосфера на протеста
Митингът привлече около 50 000 души на Площада на героите в Будапеща, по данни на организаторите. Властите все още не са дали официална оценка за броя на присъстващите.
26-годишната учителка по специална педагогика Сара Линднер сподели:
Над тълпата се издигаше балон със зебра – символ, превърнал се в знак на разточителния начин на живот на управляващия елит, след като раирани животни бяха засечени да се разхождат в близост до селското имение на семейство Орбан.