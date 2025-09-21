НА ЖИВО
          Млади хора изпълниха стадиона за прощаването с Чарли Кърк

          Снимка: БГНЕС
          Днешната тълпа, стичаща се на погребението на Чарли Кърк, е изпълнена с млади хора, които се чувстват лично свързани с консервативния инфлуенсър, основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ, съобщи CNN.

          „Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения … и мисля, че Чарли наистина дойде и се опита да преодолее тази пропаст,“ каза Карла Сото Перес, студентка в Grand Canyon University, която напуснала кампуса още в 2 сутринта, за да стигне до стадиона.

          „Ние всички сме хора, всички сме създадени по образа на Бога и всички имаме какво да кажем. И това е толкова важно,“ добави тя, обобщавайки посланието на Кърк, вдъхновено от неговата вяра.

          Нейната приятелка Емили Блуменшайн също сподели защо е там:

          „Чувствам, че нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да дойдем и да покажем, че заставаме зад християнството и за истината, и да го подкрепим него и семейството му.“

          За мнозина младите консерватори присъствието на траурната служба е акт на солидарност.

          Люк Браво от Фресно, Калифорния, заяви, че убийството на Кърк го е засегнало силно и оставило траен отпечатък върху него.

