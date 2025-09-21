Млади хора изпълниха стадиона за прощаването с Чарли Кърк

Днешната тълпа, стичаща се на погребението на Чарли Кърк, е изпълнена с млади хора, които се чувстват лично свързани с консервативния инфлуенсър, основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ, съобщи CNN.
Нейната приятелка Емили Блуменшайн също сподели защо е там:
За мнозина младите консерватори присъствието на траурната служба е акт на солидарност.
Люк Браво от Фресно, Калифорния, заяви, че убийството на Кърк го е засегнало силно и оставило траен отпечатък върху него.
