С участници от над 20 държави и амбиции за повече от милиард зрители Русия възроди песенния конкурс „Интервизия“, замислен като конкуренция на „упадъчната“ Евровизия, предаде АФП.

Конкурсът, проведен за първи път в съветската епоха и възобновен през февруари по заповед на президента Владимир Путин, се състоя в арена край Москва. Победител стана виетнамският изпълнител Дък Фук с песен, вдъхновена от стихотворение за бамбука.

Политически и културен контекст

В обръщение към участниците Путин подчерта „уважението към традиционните ценности и култури“ и заяви, че конкурсът получава „второ дихание“.

Сред участниците бяха съюзници като Бразилия, Индия и Китай. Нито една държава от ЕС не изпрати изпълнител. САЩ първоначално заявиха участие чрез австралийската певица Vassy, но тя се оттегли в последния момент поради „политически натиск“. Според Москва Канбера е изпратила официална нота, с която й забранява да пътува.

Акценти от конкурса

Всички участници пяха на родните си езици – в контраст с Евровизия, където доминира английският.

Руският представител Шаман отказа да се състезава за първото място, заявявайки: „Гостоприемството е неотменима част от руската душа.“

отказа да се състезава за първото място, заявявайки: „Гостоприемството е неотменима част от руската душа.“ Сред изпълнителите се откроиха кубинката Сулема Иглесиас Салазар с румба, катарката Дана Ал Меер и сърбинът Слободан Тркуля с песента „Три рози“.

Журито включваше международни имена като американския рок музикант Джо Лин Търнър (бивш член на Deep Purple и Rainbow).

Организация и бъдеще

По данни на генералния директор на „Първи канал“ Константин Ернст, държавите участници представляват над 4,3 млрд. души. Москва постави цел да достигне рекордна аудитория, далеч над 166-те милиона зрители на последната Евровизия.

Исторически „Интервизия“ е създадена през 1965 г. в Прага, прекратена след събитията от 1968 г., а през 70-те възобновена в Полша. За разлика от Евровизия, победителят се определя изцяло от жури.

Следващото издание на „Интервизия“ ще се проведе в Саудитска Арабия през 2026 г.