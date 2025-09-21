НА ЖИВО
          Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия" (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С участници от над 20 държави и амбиции за повече от милиард зрители Русия възроди песенния конкурс „Интервизия“, замислен като конкуренция на „упадъчната“ Евровизия, предаде АФП.

          Конкурсът, проведен за първи път в съветската епоха и възобновен през февруари по заповед на президента Владимир Путин, се състоя в арена край Москва. Победител стана виетнамският изпълнител Дък Фук с песен, вдъхновена от стихотворение за бамбука.

          Политически и културен контекст

          В обръщение към участниците Путин подчерта „уважението към традиционните ценности и култури“ и заяви, че конкурсът получава „второ дихание“.

          Сред участниците бяха съюзници като Бразилия, Индия и Китай. Нито една държава от ЕС не изпрати изпълнител. САЩ първоначално заявиха участие чрез австралийската певица Vassy, но тя се оттегли в последния момент поради „политически натиск“. Според Москва Канбера е изпратила официална нота, с която й забранява да пътува.

          Акценти от конкурса

          • Всички участници пяха на родните си езици – в контраст с Евровизия, където доминира английският.
          • Руският представител Шаман отказа да се състезава за първото място, заявявайки: „Гостоприемството е неотменима част от руската душа.“
          • Сред изпълнителите се откроиха кубинката Сулема Иглесиас Салазар с румба, катарката Дана Ал Меер и сърбинът Слободан Тркуля с песента „Три рози“.
          • Журито включваше международни имена като американския рок музикант Джо Лин Търнър (бивш член на Deep Purple и Rainbow).
          Организация и бъдеще

          По данни на генералния директор на „Първи канал“ Константин Ернст, държавите участници представляват над 4,3 млрд. души. Москва постави цел да достигне рекордна аудитория, далеч над 166-те милиона зрители на последната Евровизия.

          Исторически „Интервизия“ е създадена през 1965 г. в Прага, прекратена след събитията от 1968 г., а през 70-те възобновена в Полша. За разлика от Евровизия, победителят се определя изцяло от жури.

          Следващото издание на „Интервизия“ ще се проведе в Саудитска Арабия през 2026 г.

