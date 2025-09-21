Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли възможността за създаване на палестинска държава, в остър отговор на решението на Великобритания, Австралия и Канада да признаят палестинска държавност на 21 септември, предаде АФП.

„Имам ясно послание към онези лидери, които признават палестинска държава след ужасяващото клане на 7 октомври: вие давате огромна награда на терора. И още нещо: това няма да се случи. Няма да бъде създадена палестинска държава западно от река Йордан," заяви Нетаняху.

Премиерът подчерта, че е устоявал на натиск години наред:

„В продължение на години аз съм възпрепятствал създаването на тази терористична държава въпреки огромния натиск както у дома, така и на международната сцена. Направихме го с решителност и политическа мъдрост.“

Освен това той потвърди намерението си да разшири еврейските селища в окупирания Западен бряг: