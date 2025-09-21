Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли възможността за създаване на палестинска държава, в остър отговор на решението на Великобритания, Австралия и Канада да признаят палестинска държавност на 21 септември, предаде АФП.
Премиерът подчерта, че е устоявал на натиск години наред:
Освен това той потвърди намерението си да разшири еврейските селища в окупирания Западен бряг:
Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли възможността за създаване на палестинска държава, в остър отговор на решението на Великобритания, Австралия и Канада да признаят палестинска държавност на 21 септември, предаде АФП.
Премиерът подчерта, че е устоявал на натиск години наред:
Освен това той потвърди намерението си да разшири еврейските селища в окупирания Западен бряг: