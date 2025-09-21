НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Начало Свят Политика

          Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично отхвърли възможността за създаване на палестинска държава, в остър отговор на решението на Великобритания, Австралия и Канада да признаят палестинска държавност на 21 септември, предаде АФП.

          „Имам ясно послание към онези лидери, които признават палестинска държава след ужасяващото клане на 7 октомври: вие давате огромна награда на терора. И още нещо: това няма да се случи. Няма да бъде създадена палестинска държава западно от река Йордан,“ заяви Нетаняху.

          Премиерът подчерта, че е устоявал на натиск години наред:

          „В продължение на години аз съм възпрепятствал създаването на тази терористична държава въпреки огромния натиск както у дома, така и на международната сцена. Направихме го с решителност и политическа мъдрост.“

          Освен това той потвърди намерението си да разшири еврейските селища в окупирания Западен бряг:

          „Удвоихме броя на еврейските селища в Юдея и Самария и ще продължим по този път,“ добави Нетаняху, използвайки библейските названия за територията.

