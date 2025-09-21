НА ЖИВО
          НОИ съветва: Пазете си трудовите книжки, въпреки дигитализацията

          Никола Павлов
          От 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна за всички осигурени лица – хартиената трудова книжка вече се заменя от единни електронни трудови записи. Те ще бъдат част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите (НАП). Занапред данните за трудовите правоотношения ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

          Какво става със старите трудови книжки?

          Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., остават официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства. Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си книжки до края на трудовата си дейност и пенсионирането, тъй като те ще продължат да служат за удостоверяване на осигурителни периоди.

          Задължения на работодателите

          Законът предвижда в срок до 1 юни 2026 г. всички работодатели да оформят книжките, като:

          • запишат с цифри и думи продължителността на стажа,
          • заверят данните с подписи и печат,
          • върнат книжките на работниците и служителите.

          Така хартиената трудова книжка окончателно ще остане в историята, като мястото ѝ се заема от изцяло дигитална система, целяща да улесни удостоверяването на трудов и осигурителен стаж.

