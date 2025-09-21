Няма кой да спре шампиона – Макс Верстапен отвя всички в Гран При на Баку

Световният шампион Макс Верстапен спечели второ поредно състезание във Формула 1. В неделя той триумфира и в Баку, след като не изпусна лидерството в нито един момент от надпреварата.

Лидерът сред пилотите Оскар Пиастри допусна поредна грешка в Баку и отпадна още в първата обиколка на състезанието. Това доведе до кола на сигурността, която се прибра в четвъртата обиколка. Освен това австралиецът направи фалстарт, заради което получи наказание. Съотботникът на Пиастри и втори основен претендент за титлата Ландо Норис не успя да се възползва докрай от проблемите на опонента си и завърши едва седми.

Втори в Азербайджан остана Джордж Ръсел, докато трети се нареди Карлос Сайнс. Топ 10 допълниха още Антонели, Лоусън, Цунода, Норис, Хамилтън, Леклер и Хаджар.

В генералното класиране седем кръга преди края на сезона Пиастри остава лидер с 324 точки, Норис е втори с 299, а Ферстапен има 255.

Следващото състезание от календара е Гран при на Сингапур на 5 октомври.