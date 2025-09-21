ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина. Решението идва в ключов момент от историята на британската външна политика и на фона на нарастващата хуманитарна криза в ивицата Газа.

Признание с цел възраждане на надеждата за мир

„Днес, за да съживим надеждата за мир за палестинците и израелците и за двудържавно решение, Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина", заяви Стармър в обръщение, публикувано в социалната мрежа X.

Той подчерта, че признанието не е награда за „Хамас“, като добави, че групировката „няма бъдеще и няма да има роля в управлението или сигурността на една бъдеща палестинска държава“.

Позицията на Великобритания

Обединеното кралство признава Палестина на базата на границите от 1967 г., които трябва да бъдат окончателно уточнени чрез бъдещи преговори.

„Пред лицето на нарастващия ужас в Близкия изток ние действаме, за да запазим живи възможността за мир и двудържавното решение. Това означава сигурен Израел редом с жизнеспособна палестинска държава. В момента нямаме нито едното, нито другото“, каза още британският премиер.

Призив за освобождаване на заложниците

Стармър отново настоя за освобождаване на израелските заложници, държани от „Хамас“ след атаките на 7 октомври 2023 г.:

„Срещнах се с британски семейства на заложници. Виждам мъките, които те изживяват всеки ден. Заложниците трябва да бъдат освободени незабавно и ще продължим да се борим, за да ги върнем у дома.“

Той съобщи също, че е възложил подготовка на нови санкции срещу фигури, свързани с „Хамас“.

Международен контекст

Признанието идва малко преди сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк идната седмица. Канада и Австралия също обявиха официално признаване на Палестина в неделя.

Стармър подчерта, че британците „отчаяно искат да видят мир“ и че обикновените хора – израелци и палестинци – заслужават да живеят без насилие и страдания.