НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

          0
          182
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина. Решението идва в ключов момент от историята на британската външна политика и на фона на нарастващата хуманитарна криза в ивицата Газа.

          Признание с цел възраждане на надеждата за мир

          „Днес, за да съживим надеждата за мир за палестинците и израелците и за двудържавно решение, Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина“, заяви Стармър в обръщение, публикувано в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Той подчерта, че признанието не е награда за „Хамас“, като добави, че групировката „няма бъдеще и няма да има роля в управлението или сигурността на една бъдеща палестинска държава“.

          Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН

          Позицията на Великобритания

          Обединеното кралство признава Палестина на базата на границите от 1967 г., които трябва да бъдат окончателно уточнени чрез бъдещи преговори.

          „Пред лицето на нарастващия ужас в Близкия изток ние действаме, за да запазим живи възможността за мир и двудържавното решение. Това означава сигурен Израел редом с жизнеспособна палестинска държава. В момента нямаме нито едното, нито другото“, каза още британският премиер.

          Призив за освобождаване на заложниците

          Стармър отново настоя за освобождаване на израелските заложници, държани от „Хамас“ след атаките на 7 октомври 2023 г.:

          „Срещнах се с британски семейства на заложници. Виждам мъките, които те изживяват всеки ден. Заложниците трябва да бъдат освободени незабавно и ще продължим да се борим, за да ги върнем у дома.“

          Той съобщи също, че е възложил подготовка на нови санкции срещу фигури, свързани с „Хамас“.

          Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес

          Международен контекст

          Признанието идва малко преди сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк идната седмица. Канада и Австралия също обявиха официално признаване на Палестина в неделя.

          Стармър подчерта, че британците „отчаяно искат да видят мир“ и че обикновените хора – израелци и палестинци – заслужават да живеят без насилие и страдания.

          Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина. Решението идва в ключов момент от историята на британската външна политика и на фона на нарастващата хуманитарна криза в ивицата Газа.

          Признание с цел възраждане на надеждата за мир

          „Днес, за да съживим надеждата за мир за палестинците и израелците и за двудържавно решение, Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина“, заяви Стармър в обръщение, публикувано в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Той подчерта, че признанието не е награда за „Хамас“, като добави, че групировката „няма бъдеще и няма да има роля в управлението или сигурността на една бъдеща палестинска държава“.

          Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН Хилядите жертви в Газа: Ердоган повдига въпроса пред ООН

          Позицията на Великобритания

          Обединеното кралство признава Палестина на базата на границите от 1967 г., които трябва да бъдат окончателно уточнени чрез бъдещи преговори.

          „Пред лицето на нарастващия ужас в Близкия изток ние действаме, за да запазим живи възможността за мир и двудържавното решение. Това означава сигурен Израел редом с жизнеспособна палестинска държава. В момента нямаме нито едното, нито другото“, каза още британският премиер.

          Призив за освобождаване на заложниците

          Стармър отново настоя за освобождаване на израелските заложници, държани от „Хамас“ след атаките на 7 октомври 2023 г.:

          „Срещнах се с британски семейства на заложници. Виждам мъките, които те изживяват всеки ден. Заложниците трябва да бъдат освободени незабавно и ще продължим да се борим, за да ги върнем у дома.“

          Той съобщи също, че е възложил подготовка на нови санкции срещу фигури, свързани с „Хамас“.

          Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес Исторически обрат: Великобритания признава Палестина днес

          Международен контекст

          Признанието идва малко преди сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк идната седмица. Канада и Австралия също обявиха официално признаване на Палестина в неделя.

          Стармър подчерта, че британците „отчаяно искат да видят мир“ и че обикновените хора – израелци и палестинци – заслужават да живеят без насилие и страдания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Никола Павлов -
          На 22 септември (понеделник) Националната служба за охрана (НСО) въвежда специални мерки за сигурност по повод честването на 117 години от обявяването на независимостта...
          Политика

          Тел Авив отговори на Лондон: Вземаме бързи контрамерки

          Никола Павлов -
          Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир поиска незабавното анексиране на окупирания Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава,...
          Политика

          Заради напрежението между НАТО и Русия: Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно

          Никола Павлов -
          Естония свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 22 септември, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство над...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions