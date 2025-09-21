Палестински екстремисти изстреляха две ракети към Израел, едната е прехваната

Палестински екстремисти в ивицата Газа изстреляха днес две ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Според ЦАХАЛ едната ракета е била прехваната от противоракетната система, а другата е паднала в „слабо населена местност, в съответствие с протокола“.

Сирени и засегнати райони

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Ашдод (пристанищен град северно от Газа) и в района на Лахиш, югозападно от Ерусалим. Засега няма данни за жертви или ранени.

Неясна отговорност

Все още не е ясно коя палестинска групировка стои зад атаката.

Контекст: войната продължава почти две години

От началото на войната през октомври 2023 г. Израел е бил атакуван с хиляди ракети, но през последните месеци нападенията са значително по-редки.

Войната започна след безпрецедентната атака на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. , при която загинаха около 1200 души , а 250 души бяха отвлечени в Газа.

, при която загинаха около , а в Газа. По-рано тази седмица Израел започна сухопътна офанзива в град Газа, с цел да „изкорени ислямистките бойци“.

Международни реакции

Офанзивата беше посрещната с остри критики по света и протести в Израел, на фона на засилващите се опасения за цивилното население и за съдбата на заложниците, които все още се намират в ивицата Газа.