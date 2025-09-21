НА ЖИВО
          Палестински екстремисти изстреляха две ракети към Израел, едната е прехваната

          Снимка: zona-militar.com
          Палестински екстремисти в ивицата Газа изстреляха днес две ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

          Според ЦАХАЛ едната ракета е била прехваната от противоракетната система, а другата е паднала в „слабо населена местност, в съответствие с протокола“.

          Сирени и засегнати райони

          Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Ашдод (пристанищен град северно от Газа) и в района на Лахиш, югозападно от Ерусалим. Засега няма данни за жертви или ранени.

          Израел нанесе удари по над 150 цели в град Газа за 24 часа Израел нанесе удари по над 150 цели в град Газа за 24 часа

          Неясна отговорност

          Все още не е ясно коя палестинска групировка стои зад атаката.

          Контекст: войната продължава почти две години

          От началото на войната през октомври 2023 г. Израел е бил атакуван с хиляди ракети, но през последните месеци нападенията са значително по-редки.

          • Войната започна след безпрецедентната атака на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 души, а 250 души бяха отвлечени в Газа.
          • По-рано тази седмица Израел започна сухопътна офанзива в град Газа, с цел да „изкорени ислямистките бойци“.
          Зорница Илиева: Израел иска да анексира Газа Зорница Илиева: Израел иска да анексира Газа

          Международни реакции

          Офанзивата беше посрещната с остри критики по света и протести в Израел, на фона на засилващите се опасения за цивилното население и за съдбата на заложниците, които все още се намират в ивицата Газа.

