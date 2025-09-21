НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Първи подробности за жестоката катастрофа в София, ключов булевард е затворен (СНИМКИ/ВИДЕО)

          2
          5195
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес на бул. „Драган Цанков“ в София е станала тежка катастрофа между лек автомобил и мотоциклет, при която са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

          - Реклама -

          Сигналът за инцидента е подаден в 12:33 ч. на обяд. Само три минути по-късно на мястото пристига първият екип на Спешна помощ, а скоро след това идват и още две линейки.

          По неофициална информация шофьорът на леката кола е правил обратен завой и се е стигнало до сблъсъка.

          ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, има загинали (ВИДЕО) ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, има загинали (ВИДЕО)

          При катастрофата е загинал шофьорът на лекия автомобил, както и водачът на мотоциклета. На мотора са се возили двама души – освен загиналия водач, е имало и 18-годишно момиче, което е пътувало отзад.

          Момичето е единственият оцелял в тежкия инцидент, но е с тежка травма в коремната област. В момента тя е транспортирана от един от спешните екипи към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ за лечение.

          Булевардът е затворен от Руското посолство до кръговото движение с бул. „Пейо Яворов“, видя репортер на „Евроком“.

          Днес на бул. „Драган Цанков“ в София е станала тежка катастрофа между лек автомобил и мотоциклет, при която са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

          - Реклама -

          Сигналът за инцидента е подаден в 12:33 ч. на обяд. Само три минути по-късно на мястото пристига първият екип на Спешна помощ, а скоро след това идват и още две линейки.

          По неофициална информация шофьорът на леката кола е правил обратен завой и се е стигнало до сблъсъка.

          ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, има загинали (ВИДЕО) ИЗВЪНРЕДНО: Тежка катастрофа в София, има загинали (ВИДЕО)

          При катастрофата е загинал шофьорът на лекия автомобил, както и водачът на мотоциклета. На мотора са се возили двама души – освен загиналия водач, е имало и 18-годишно момиче, което е пътувало отзад.

          Момичето е единственият оцелял в тежкия инцидент, но е с тежка травма в коремната област. В момента тя е транспортирана от един от спешните екипи към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ за лечение.

          Булевардът е затворен от Руското посолство до кръговото движение с бул. „Пейо Яворов“, видя репортер на „Евроком“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Никола Павлов -
          На 22 септември (понеделник) Националната служба за охрана (НСО) въвежда специални мерки за сигурност по повод честването на 117 години от обявяването на независимостта...
          Общество

          Пожарът над Сливница се разраства, две села са в опасност

          Никола Павлов -
          Голям пожар продължава да бушува над село Ракита, община Сливница, като пламъците вече са достигнали и района на брезнишкото село Горни Романци. Ситуацията остава...
          Инциденти

          ИСУЛ: Пострадалото от катастрофата с мотор момиче е с опасност за живота

          Никола Павлов -
          18-годишно момиче е в тежко състояние след катастрофата на бул. „Драган Цанков“ в София. Това съобщиха лекари от ИСУЛ, където пострадалата е настанена. Състоянието на...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Просто всички обърнаха свободата у свободия, всеки се мисли за големец, за недостежим и мисли че всичко му е позволено, всеки е агресивни и бъбъйт и не може да се говори на нормален тон, с какъв акъл че правиш обратен завой на Драган Цанков и то по обяд, ако в България се спазваха законите за движението, нямаше да има толкова много жертви по пътищата, а по лошо че 90 % са млади хора, но тези нарушения се правят само у България, кой излиза на вън е мушичка и всички са за пример, е има и цървули които като ги глобят и гледат като пребузали, трябва да се спазват законите и правилата по пътищата, иначе всички млади хора са пътници за оня свят

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions