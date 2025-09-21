Първи подробности за жестоката катастрофа в София, ключов булевард е затворен (СНИМКИ/ВИДЕО)

Днес на бул. „Драган Цанков“ в София е станала тежка катастрофа между лек автомобил и мотоциклет, при която са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.
Сигналът за инцидента е подаден в 12:33 ч. на обяд. Само три минути по-късно на мястото пристига първият екип на Спешна помощ, а скоро след това идват и още две линейки.
По неофициална информация шофьорът на леката кола е правил обратен завой и се е стигнало до сблъсъка.
При катастрофата е загинал шофьорът на лекия автомобил, както и водачът на мотоциклета. На мотора са се возили двама души – освен загиналия водач, е имало и 18-годишно момиче, което е пътувало отзад.
Момичето е единственият оцелял в тежкия инцидент, но е с тежка травма в коремната област. В момента тя е транспортирана от един от спешните екипи към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ за лечение.
Булевардът е затворен от Руското посолство до кръговото движение с бул. „Пейо Яворов“, видя репортер на „Евроком“.
Просто всички обърнаха свободата у свободия, всеки се мисли за големец, за недостежим и мисли че всичко му е позволено, всеки е агресивни и бъбъйт и не може да се говори на нормален тон, с какъв акъл че правиш обратен завой на Драган Цанков и то по обяд, ако в България се спазваха законите за движението, нямаше да има толкова много жертви по пътищата, а по лошо че 90 % са млади хора, но тези нарушения се правят само у България, кой излиза на вън е мушичка и всички са за пример, е има и цървули които като ги глобят и гледат като пребузали, трябва да се спазват законите и правилата по пътищата, иначе всички млади хора са пътници за оня свят
Няма оправия…няма.Пазят Свинята,вместо да покрият града!