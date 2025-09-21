Първи подробности за жестоката катастрофа в София, ключов булевард е затворен (СНИМКИ/ВИДЕО)

Днес на бул. „Драган Цанков“ в София е станала тежка катастрофа между лек автомобил и мотоциклет, при която са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:33 ч. на обяд. Само три минути по-късно на мястото пристига първият екип на Спешна помощ, а скоро след това идват и още две линейки.

По неофициална информация шофьорът на леката кола е правил обратен завой и се е стигнало до сблъсъка.

При катастрофата е загинал шофьорът на лекия автомобил, както и водачът на мотоциклета. На мотора са се возили двама души – освен загиналия водач, е имало и 18-годишно момиче, което е пътувало отзад.

Момичето е единственият оцелял в тежкия инцидент, но е с тежка травма в коремната област. В момента тя е транспортирана от един от спешните екипи към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“ за лечение.

Булевардът е затворен от Руското посолство до кръговото движение с бул. „Пейо Яворов“, видя репортер на „Евроком“.