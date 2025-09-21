Пловдивско на бунт: Започват безсрочни протести

Жителите на пловдивското село Труд започват безсрочни протести с основно искане – възстановяване на автобусна линия № 1 като транспортна връзка с Пловдив.
Първата демонстрация ще се проведе днес от 15:00 ч., когато протестиращите ще блокират за един час „Карловско шосе“ при кръговото за село Строево.
Селото е с население над 5000 души, като голяма част от жителите му ежедневно пътуват до Пловдив за работа или учение. Въпреки това транспортният проблем остава нерешен от години, подчертават организаторите от инициативата „Бъдеще за село Труд“. Те припомнят, че вече са провели подписки, протести и са сезирали общините „Марица“ и Пловдив, областния управител, министъра на транспорта и народни представители – но без резултат.
Проблеми, посочени от местните:
Междуградските автобусни линии често са препълнени и подминават спирките в селото.
Графикът на влаковете не съответства на нуждите на ученици и работещи.
Маршрутна линия № 5 се е превърнала в „символ на хаоса“ – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и елементарни условия за пътуване.
Организаторите припомнят, че още преди 8 месеца министърът на транспорта Гроздан Караджов е обещал среща с жителите на Труд, но такава не е проведена.
Почти всички села са без транспорт.Просто с умисъл унищожават селата!
Ето заради това сме на това дередже вместо всички да сме едини се нападаме едни други.Хората имат нужда от удобен транспорт общината е тази която трябва да го осигури.Вие ли ще им плащате билетите,че наскачахте така?Пловдив цялата селения там събрана за селяни ще ми говорят.
Проблема вероятно е друг. “ Градския транспорт“ се плаща от общината. Тук са две. Явно всяка смята ,че другата трябва да плати.
Ето заради това сме на това дередже вместо всички да сме едини се нападаме едни други.Хората имат нужда от удобен транспорт общината е тази която трябва да го осигури.Вие ли ще им плащате билетите,че наскачахте така?Пловдив цялата селения там събрана за селяни ще ми говорят.
Селяните да си стоят на село…
Пловдив на бунт! Глупости!Село Труд не е Пловдив!Автобусната линия номер 1 е градска автобусна линия!От къде накъде ще искат автобусна линия от градския транспорт да ходи до село!В случая село Труд! Имат си междуградски автобуси,имат и влакове!ЖП линията Пловдив -Карлово минава през с.Труд и влакът спира на жп гара с.Труд!И освен това сигурно 99% от жителите на село Труд имат и коли!Хайдер,какво се правят!
Тези от с Труд имат всичките коли!Да пътуват с тях!Автобусната линия номер 1 е градски транспорт и е за Пловдив!
Както са писали по-горе трамвай не щете ли!? От къде накъде ще искат градска автобусна линия да ходи в село.В случая село Труд!Освен това има и влакове!Линията Пловдив -Карлово минава през с.Труд и влакът спира на гарата на с.Труд!Какви се правят!Пловдив под протести! Глупости!
За всичко е виновен кмета на
Община Марица ,Димитър Иванов,
Явно не може да си договори
Процентните, за лична облага.
Ние като си плащаме годишните данъци, към Димитър Иванов.
Той какво ни предлага ,нищо
А екипа.във община Марица са
Некомпетентни за дадена работа за която са назначени, без образование за даден отдел, те прашат от стая на стая.
За.това.са на.това.полужение.
Със.данъците от населението,този Кмет ,трябва да дотира дадена фирма за транспорта,зада.децата.и пенсионерите, да си ползват отстъпките, за един билет.
Нека аз да си плащам нормален билет.
За това не е виновен Караджов.и.да.го чакате.
Направо пред Общината на Марица,
И никой да не се допуска.до работното място.
Само така ви обещавам че до 24ч аса ще имате редовен транспорт..
Всички села да.се.пресъйдинат.
Трамвай не щете ли….
Метро не щете ли.В
Графа има и трамвай.
Много ти здраве! Като искаш меда
Ще получиш и било.
Прави са жителите на селото, но нали не си мислят, че са единствените затруднени. Всички села около Пловдив са в същата ситуация. Това са : Скутаре, Рогош, Злати трап, Крумово и други.
За всички решението трябва да е еднакво, а не на парче!
Имате си община искайте да ви решава проблемите. И да те светна, плащате си данъците в ИЗМИСЛЕНАТА Община Марица, която с другата такава – Родопи са единствените общини в Бг, които си нямат общински център (град/село). Общинските ви администрации са в Пловдив. И не ти ли идва на ум, че точно тези служители пътуват всеки ден до Пловдив.
Не искаме да сме към община Пловдив, че данъците са големи, но искаме да ни осигуряват градски транспорт
Супер …към коя община сте в с. ТРУД къде плащате данъците и какво искате… от Пловдив?