Пловдивско на бунт: Започват безсрочни протести

Жителите на пловдивското село Труд започват безсрочни протести с основно искане – възстановяване на автобусна линия № 1 като транспортна връзка с Пловдив.

- Реклама -

Първата демонстрация ще се проведе днес от 15:00 ч., когато протестиращите ще блокират за един час „Карловско шосе“ при кръговото за село Строево.

Селото е с население над 5000 души, като голяма част от жителите му ежедневно пътуват до Пловдив за работа или учение. Въпреки това транспортният проблем остава нерешен от години, подчертават организаторите от инициативата „Бъдеще за село Труд“. Те припомнят, че вече са провели подписки, протести и са сезирали общините „Марица“ и Пловдив, областния управител, министъра на транспорта и народни представители – но без резултат.

Проблеми, посочени от местните:

Междуградските автобусни линии често са препълнени и подминават спирките в селото.

Графикът на влаковете не съответства на нуждите на ученици и работещи.

Маршрутна линия № 5 се е превърнала в „символ на хаоса“ – нередовни курсове, препълнени микробуси, липса на билети и елементарни условия за пътуване.

Организаторите припомнят, че още преди 8 месеца министърът на транспорта Гроздан Караджов е обещал среща с жителите на Труд, но такава не е проведена.