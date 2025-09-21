НА ЖИВО
          Поредна стихия: Голям пожар пламна до село близо до София

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пожар избухна край село Ракита, община Сливница, Софийска област. Горят сухи треви и храсти.

          Към момента няма данни за пострадали хора или имоти. На място са изпратени пожарни екипи, които се борят с огъня.

          Серия пожари в региона през последните седмици

          Случаят край Ракита идва само дни след няколко други големи пожара в региона:

          • Сливница – през август горя иглолистна гора в непосредствена близост до общинския център
          • Брезник – в началото на септември горяха сухи треви и смесена гора в близост до селата Завала и Брусник
          • Костинброд – в края на юли огромен пожар нанесе сериозни щети на военния полигон „Сливница“ и в селата Безден и Опицвет
          • Трън – три села бяха напълно изпепелени в края на юли
          Напомняне към гражданите

          От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовават гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с огън на открито, тъй като сухото и горещо време повишава риска от възникване и бързо разпространение на пожари.

