Поредна стихия: Голям пожар пламна до село близо до София

Пожар избухна край село Ракита, община Сливница, Софийска област. Горят сухи треви и храсти.
Към момента няма данни за пострадали хора или имоти. На място са изпратени пожарни екипи, които се борят с огъня.
Серия пожари в региона през последните седмици
Случаят край Ракита идва само дни след няколко други големи пожара в региона:
Сливница – през август горя иглолистна гора в непосредствена близост до общинския център
Брезник – в началото на септември горяха сухи треви и смесена гора в близост до селата Завала и Брусник
Костинброд – в края на юли огромен пожар нанесе сериозни щети на военния полигон „Сливница“ и в селата Безден и Опицвет
Трън – три села бяха напълно изпепелени в края на юли
Напомняне към гражданите
От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовават гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с огън на открито, тъй като сухото и горещо време повишава риска от възникване и бързо разпространение на пожари.
Може ли толкова хората да са много тъпи да запалят пожар на селище или град