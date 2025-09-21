Поредна стихия: Голям пожар пламна до село близо до София

Пожар избухна край село Ракита, община Сливница, Софийска област. Горят сухи треви и храсти.

Към момента няма данни за пострадали хора или имоти. На място са изпратени пожарни екипи, които се борят с огъня.

Серия пожари в региона през последните седмици

Случаят край Ракита идва само дни след няколко други големи пожара в региона:

Сливница – през август горя иглолистна гора в непосредствена близост до общинския център

Напомняне към гражданите

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовават гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с огън на открито, тъй като сухото и горещо време повишава риска от възникване и бързо разпространение на пожари.