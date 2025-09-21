Португалия призна Държавата Палестина

Португалия официално призна Държавата Палестина, съобщи местният телевизионен канал SIC Notícias, като се позова на изявление на външния министър Паулу Рангел.

Лисабон потвърди, че се застъпва за решение на палестино-израелския конфликт на основата на две държави.

Европейска вълна от признания

Според SIC Notícias, освен Португалия, още Андора, Белгия, Люксембург, Малта и Сан Марино също ще обявят признаване на Палестина.

По-рано днес същата стъпка предприеха Великобритания, Канада и Австралия, а Франция ще направи това утре.

Това означава, че в рамките на часове над десет западни държави координирано признават палестинската държавност, създавайки сериозен дипломатически натиск върху Израел и неговите съюзници.