      понеделник, 22.09.25
          Пожарът над Сливница се разраства, две села са в опасност

          Снимка: БГНЕС
          Голям пожар продължава да бушува над село Ракита, община Сливница, като пламъците вече са достигнали и района на брезнишкото село Горни Романци. Ситуацията остава изключително напрегната.

          Разрастване на огъня

          Огнената стихия, подклаждана от силния вятър и високите температури, бързо се разпространява през сухи треви, храсти и борови насаждения.

          По информация на директора на Държавното горско стопанство – Брезник Юлий Сираков, пожарът е обхванал земеделски имоти и постепенно навлиза в горска територия.

          Мобилизирани екипи и доброволци

          На място са изпратени екипи на пожарната, служители на горските стопанства от региона, както и ловци и доброволци от околните населени места.

          Местни земеделци подпомагат огнеборците с тежка техника, като изграждат минерализовани ивици, а други доставят вода с лични водоноски.

          Ще направим всичко възможно огънят да бъде овладян до довечера“, увери Юлий Сираков, като подчерта, че се очаква допълнително подкрепление от съседни горски стопанства.

          Опасност за населението

          Пламъците вече са в непосредствена близост до село Горно Романци. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати къщи, но опасността остава реална.

          Гъст дим покрива района, а миризмата на изгоряло се усеща на километри. Жителите на селото с тревога наблюдават приближаващите пламъци.

          Прогноза и апел

          Очаква се борбата с пожара да продължи и през нощта. Прогнозите са неблагоприятни – силният вятър може да разпали още повече стихията.

          Властите призовават гражданите за повишено внимание и да не предприемат рискови действия.

