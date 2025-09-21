НА ЖИВО
          Общество

          Пожарът в Плевенско е изгасен, въздухът се изчиства

          Снимка: БГНЕС
          Областният управител на Плевен инж. Мартин Мачев увери, че няма риск за здравето на населението в града и близките села след снощния пожар на територията на бившата рафинерия „Плама“.

          • Пожарът е напълно изгасен.
          • Фините прахови частици (PM10):
            • 1:00 ч. – 13 μg/m³
            • 2:00 ч. – 12 μg/m³
            • 6:00 ч. – пик от 432 μg/m³
            • 10:00 ч. – спад до 100 μg/m³
            • по-късно – допълнителен спад до 35 μg/m³
            • ⚖ Норма: 50 μg/m³ средно за денонощие.
          • Азотните оксиди – отчетени с леко повишение, но без превишения.
          • Други показатели – в норма.

          Мачев уточни, че високите стойности на фините прахови частици са вследствие на сажди, пепел и прах от пожара, но тенденцията е към трайно намаляване.

          Жители на село Ясен споделиха, че сутринта е имало гъста мъгла и част от тях не са посмели да излязат. Към обяд обаче животът в селото се нормализира – хората вече посещават магазини и заведения.

          Припомняме: Вчера се запалиха стари утайници на територията на бившата рафинерия, а огромен черен облак притесни жителите на Плевен и околните населени места.

          Жители на село Ясен споделиха, че сутринта е имало гъста мъгла и част от тях не са посмели да излязат. Към обяд обаче животът в селото се нормализира – хората вече посещават магазини и заведения.

          Припомняме: Вчера се запалиха стари утайници на територията на бившата рафинерия, а огромен черен облак притесни жителите на Плевен и околните населени места.

