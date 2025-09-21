Пожарът в Плевенско е изгасен, въздухът се изчиства

Областният управител на Плевен инж. Мартин Мачев увери, че няма риск за здравето на населението в града и близките села след снощния пожар на територията на бившата рафинерия „Плама“.

Пожарът е напълно изгасен.

Фините прахови частици (PM10): 1:00 ч. – 13 μg/m³ 2:00 ч. – 12 μg/m³ 6:00 ч. – пик от 432 μg/m³ 10:00 ч. – спад до 100 μg/m³ по-късно – допълнителен спад до 35 μg/m³ ⚖ Норма: 50 μg/m³ средно за денонощие.

Азотните оксиди – отчетени с леко повишение, но без превишения .

– отчетени с леко повишение, но . Други показатели – в норма.

Мачев уточни, че високите стойности на фините прахови частици са вследствие на сажди, пепел и прах от пожара, но тенденцията е към трайно намаляване.

Жители на село Ясен споделиха, че сутринта е имало гъста мъгла и част от тях не са посмели да излязат. Към обяд обаче животът в селото се нормализира – хората вече посещават магазини и заведения.

Припомняме: Вчера се запалиха стари утайници на територията на бившата рафинерия, а огромен черен облак притесни жителите на Плевен и околните населени места.