          Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха?

          Снимка: safenews.bg
          Пожарът, който избухна късно снощи в района на бившата рафинерия „Плама“ край Плевен, е локализиран и поставен под контрол, съобщиха от Община Плевен.

          В момента екипите на пожарната продължават работа по доизгасяване на отделни локални огнища.

          От общината изразиха благодарност към служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Областната дирекция на МВР за бързата реакция, която е предотвратила разрастването на огъня.

          Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

          По данни от извършваните периодични замервания в района стойностите са в безопасни норми. Няма опасност пожарът да се разпространи към други обекти.

          Районът остава под непрекъснато наблюдение, като дежурен екип на пожарната остава на място, уточняват от общината.

          Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

          За три месеца и половина: 15 000 пожара горяха у нас

          За периода 1 юни – 16 септември 2025 г. у нас са регистрирани 15 259 пожара, което е с 629 повече в сравнение със...
          Валентин Радев: Най-важно е, че има правителство и работи

          „Най-важно е, че има правителство. И най-важното е, че работи. Вторият въпрос е колко се справя и какво прави МВР в този смисъл. Към...
          Зарков: Пеевски ще повлече Борисов, а БСП се самоубива

          Случилото се тази седмица показа, че правителството разполага с подкрепа от над 130 народни представители. Това мнение изрази бившият министър на правосъдието Крум Зарков...

          1. По данни от извършваните периодични замервания в района стойностите са в безопасни норми. ЗА КАКВИ БЕЗОПАСТНИ НОРМИ И СТОЙНОСТИ ,ЗА КАКВИ 5 ЛВ. СТАВА ДУМА,КАТО СЕ ЗНАЕ ЧЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО ЩЕ ПРОЛИЧИ СЛЕД 5,7 А МОЖЕ БИ И ПО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ТЪЙ КАТО ОТ ПОКАЗАНАТ ГЪБА И ОТ ВИДНО ЧЕ ТО НЕ Е МАЛКО , А ФИННИТЕ ТОКСИЧНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ СА ВЕЧНИ И ДО КАТО НЕ ПАДНАТ НЯМА ДА ПРЕСТАНАТ ДА СЕ РЕЯТ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ! ТЕЖКО И ГОРКО НА ХОРАТА КОИТО ЖИВЕЯТ В ТОЗИ РАЙОН !!

