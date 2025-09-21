Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха?

Пожарът, който избухна късно снощи в района на бившата рафинерия „Плама“ край Плевен, е локализиран и поставен под контрол, съобщиха от Община Плевен.

В момента екипите на пожарната продължават работа по доизгасяване на отделни локални огнища.

От общината изразиха благодарност към служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Областната дирекция на МВР за бързата реакция, която е предотвратила разрастването на огъня.

По данни от извършваните периодични замервания в района стойностите са в безопасни норми. Няма опасност пожарът да се разпространи към други обекти.

Районът остава под непрекъснато наблюдение, като дежурен екип на пожарната остава на място, уточняват от общината.