Пожарът в Плевенско е локализиран, има ли замърсяване на въздуха?

Пожарът, който избухна късно снощи в района на бившата рафинерия „Плама“ край Плевен, е локализиран и поставен под контрол, съобщиха от Община Плевен.
В момента екипите на пожарната продължават работа по доизгасяване на отделни локални огнища.
От общината изразиха благодарност към служителите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на Областната дирекция на МВР за бързата реакция, която е предотвратила разрастването на огъня.
По данни от извършваните периодични замервания в района стойностите са в безопасни норми. Няма опасност пожарът да се разпространи към други обекти.
Районът остава под непрекъснато наблюдение, като дежурен екип на пожарната остава на място, уточняват от общината.
По данни от извършваните периодични замервания в района стойностите са в безопасни норми. ЗА КАКВИ БЕЗОПАСТНИ НОРМИ И СТОЙНОСТИ ,ЗА КАКВИ 5 ЛВ. СТАВА ДУМА,КАТО СЕ ЗНАЕ ЧЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО ЩЕ ПРОЛИЧИ СЛЕД 5,7 А МОЖЕ БИ И ПО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ТЪЙ КАТО ОТ ПОКАЗАНАТ ГЪБА И ОТ ВИДНО ЧЕ ТО НЕ Е МАЛКО , А ФИННИТЕ ТОКСИЧНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ СА ВЕЧНИ И ДО КАТО НЕ ПАДНАТ НЯМА ДА ПРЕСТАНАТ ДА СЕ РЕЯТ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО ! ТЕЖКО И ГОРКО НА ХОРАТА КОИТО ЖИВЕЯТ В ТОЗИ РАЙОН !!