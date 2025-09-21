НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Пред десетки хиляди: Тръмп и Ванс отдават почит на Чарли Кърк

          0
          51
          Снимка: Х
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще участват днес във възпоменателната служба за американския десен активист Чарли Кърк, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Церемонията започва в 11:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) на футболния стадион в Глендейл, Аризона, с капацитет 63 400 места, където Кърк е живял със семейството си. Очаква се присъствието на десетки хиляди души. Тръмп, Ванс и вдовицата на Кърк, Ерика, ще произнесат речи.

          Заради напрежението след убийството са предприети изключителни мерки за сигурност.

          Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация

          Чарли Кърк, на 31 години, бе застрелян на 10 септември по време на събитие в университет в щата Юта. Предполагаемият извършител – 22-годишен мъж – беше арестуван и обвинен в убийство, като може да получи смъртно наказание.

          Смъртта на Кърк имаше значителни политически последици. Изказванията на Тръмп и Ванс, че хората, които одобряват или се радват на трагедията, трябва да бъдат наказани, предизвикаха критики, че това влиза в противоречие с Първата поправка на Конституцията на САЩ.

          Кърк беше близък до администрацията на Тръмп и семейството му. Чрез своите платформи, включително подкаст, той достигаше до милиони, особено млади хора. Поддръжниците му го определят като влиятелен консервативен лидер, докато критиците го обвиняваха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.

          Ванс: Не може да имаме допирни точки с хора, които празнуват смъртта на Чарли Кърк Ванс: Не може да имаме допирни точки с хора, които празнуват смъртта на Чарли Кърк

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще участват днес във възпоменателната служба за американския десен активист Чарли Кърк, предаде ДПА.

          - Реклама -

          Церемонията започва в 11:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) на футболния стадион в Глендейл, Аризона, с капацитет 63 400 места, където Кърк е живял със семейството си. Очаква се присъствието на десетки хиляди души. Тръмп, Ванс и вдовицата на Кърк, Ерика, ще произнесат речи.

          Заради напрежението след убийството са предприети изключителни мерки за сигурност.

          Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация

          Чарли Кърк, на 31 години, бе застрелян на 10 септември по време на събитие в университет в щата Юта. Предполагаемият извършител – 22-годишен мъж – беше арестуван и обвинен в убийство, като може да получи смъртно наказание.

          Смъртта на Кърк имаше значителни политически последици. Изказванията на Тръмп и Ванс, че хората, които одобряват или се радват на трагедията, трябва да бъдат наказани, предизвикаха критики, че това влиза в противоречие с Първата поправка на Конституцията на САЩ.

          Кърк беше близък до администрацията на Тръмп и семейството му. Чрез своите платформи, включително подкаст, той достигаше до милиони, особено млади хора. Поддръжниците му го определят като влиятелен консервативен лидер, докато критиците го обвиняваха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.

          Ванс: Не може да имаме допирни точки с хора, които празнуват смъртта на Чарли Кърк Ванс: Не може да имаме допирни точки с хора, които празнуват смъртта на Чарли Кърк

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тел Авив отговори на Лондон: Вземаме бързи контрамерки

          Никола Павлов -
          Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир поиска незабавното анексиране на окупирания Западен бряг, след като Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава,...
          Политика

          ОФИЦИАЛНО: Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

          Никола Павлов -
          Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство официално признава Държавата Палестина. Решението идва в ключов момент от историята на британската външна политика и...
          Политика

          Заради напрежението между НАТО и Русия: Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно

          Никола Павлов -
          Естония свиква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН на 22 септември, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха въздушното ѝ пространство над...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions