Президентът на Аржентина: Ще се срещна и с Тръмп, и с Нетаняху

Президентът на Аржентина Хавиер Милей ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Това съобщи канцеларията на аржентинския държавен глава, цитирана от Ройтерс.

В рамките на посещението си Милей ще проведе разговори и с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По-рано тази година аржентинският президент потвърди, че догодина Аржентина ще премести посолството си в Йерусалим в знак на подкрепа към Израел, припомня БТА.

Събитието се случва на фона на подготовката на Ню Йорк да посрещне 80-ото Общо събрание на ООН.

Аржентина търси международна подкрепа за своята икономическа политика в момент на силно напрежение на финансовите пазари след поражението на управляващата партия на местните избори в Буенос Айрес.

Още в понеделник Милей, заедно с външния министър Херардо Вертейн и министъра на икономиката Луис Капуто, ще се срещне с изпълнителния директор на МВФ Кристалина Георгиева.