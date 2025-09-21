НА ЖИВО
          Президентът на Аржентина: Ще се срещна и с Тръмп, и с Нетаняху

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Аржентина Хавиер Милей ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Това съобщи канцеларията на аржентинския държавен глава, цитирана от Ройтерс.

          В рамките на посещението си Милей ще проведе разговори и с израелския премиер Бенямин Нетаняху. По-рано тази година аржентинският президент потвърди, че догодина Аржентина ще премести посолството си в Йерусалим в знак на подкрепа към Израел, припомня БТА.

          Събитието се случва на фона на подготовката на Ню Йорк да посрещне 80-ото Общо събрание на ООН.

          Аржентина ще премести посолството си в Йерусалим през 2026 г. Аржентина ще премести посолството си в Йерусалим през 2026 г.

          Аржентина търси международна подкрепа за своята икономическа политика в момент на силно напрежение на финансовите пазари след поражението на управляващата партия на местните избори в Буенос Айрес.

          Още в понеделник Милей, заедно с външния министър Херардо Вертейн и министъра на икономиката Луис Капуто, ще се срещне с изпълнителния директор на МВФ Кристалина Георгиева.

          Хавиер Милей с нова словесна атака срещу Педро Санчес по време на визитата си в Мадрид

