Президентът на Израел: Признаването на палестинска държава е „пагубно“ за мира

Израелският президент Исак Херцог остро разкритикува решението на Великобритания, Канада и Австралия да признаят палестинска държава, определяйки го като пречка за мирния процес.
Той подчерта, че такъв ход „само ще окуражи силите на тъмнината“ и добави:
Изявлението на Херцог идва след официалното потвърждение, че трите държави ще подкрепят палестинската държавност, предизвиквайки остри реакции в Израел.
