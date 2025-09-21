Президентът на Израел: Признаването на палестинска държава е „пагубно“ за мира

Израелският президент Исак Херцог остро разкритикува решението на Великобритания, Канада и Австралия да признаят палестинска държава, определяйки го като пречка за мирния процес.

„Това няма да помогне на нито един палестинец, няма да помогне за освобождаването на нито един заложник и няма да ни помогне да постигнем каквото и да е споразумение между израелци и палестинци,“

заяви Херцог. - Реклама -

Той подчерта, че такъв ход „само ще окуражи силите на тъмнината“ и добави:

„Това е тъжен ден за тези, които търсят истински мир.“

Изявлението на Херцог идва след официалното потвърждение, че трите държави ще подкрепят палестинската държавност, предизвиквайки остри реакции в Израел.