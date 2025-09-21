Протести срещу проекта за съхранение на ядрени отпадъци CIGEO във Франция

Проектът за изграждане на съоръжение за съхранение на силно радиоактивни отпадъци в североизточното френско село Бюр предизвика мащемни протести, при които полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстранти, съобщи АФП.

Ходът на протестите

Организаторите твърдят, че около 2 000 души са участвали в шествието, докато властите изчисляват броя на около 700. Под силно полицейско присъствие протестиращите скандираха:

„Излезте, ANDRA!“

и носеха транспаранти с надпис „Протест за бъдещето“.

Още около 200 души се включиха в друг, неразрешен протест, където някои от тях хвърляха предмети по органите на реда. Полицията отговори със сълзотворен газ, а хеликоптери патрулираха над района.

Националната жандармерия съобщи, че при обиски са открити „оръжия и опасни материали“.

Спорният проект

Проектът CIGEO (започнат през 1991 г.) предвижда изграждане на подземен склад, където да се заравят най-опасните ядрени отпадъци от френските атомни електроцентрали. Те трябва да бъдат съхранявани за стотици хиляди години.

Очаква се строителството да започне в края на 2027 г. или началото на 2028 г.

Контекст

Франция е една от държавите с най-мащабна ядрена програма в света – с 18 електроцентрали, които произвеждат около три пети от електроенергията в страната.

Въпреки нарастващия интерес към атомната енергия като алтернатива на изкопаемите горива, управлението на радиоактивните отпадъци остава изключително чувствителен и противоречив въпрос.