НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Протести срещу проекта за съхранение на ядрени отпадъци CIGEO във Франция

          0
          14
          Снимка: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Проектът за изграждане на съоръжение за съхранение на силно радиоактивни отпадъци в североизточното френско село Бюр предизвика мащемни протести, при които полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстранти, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Ходът на протестите

          Организаторите твърдят, че около 2 000 души са участвали в шествието, докато властите изчисляват броя на около 700. Под силно полицейско присъствие протестиращите скандираха:

          „Излезте, ANDRA!“

          и носеха транспаранти с надпис „Протест за бъдещето“.

          Още около 200 души се включиха в друг, неразрешен протест, където някои от тях хвърляха предмети по органите на реда. Полицията отговори със сълзотворен газ, а хеликоптери патрулираха над района.

          Националната жандармерия съобщи, че при обиски са открити „оръжия и опасни материали“.

          Спорният проект

          Проектът CIGEO (започнат през 1991 г.) предвижда изграждане на подземен склад, където да се заравят най-опасните ядрени отпадъци от френските атомни електроцентрали. Те трябва да бъдат съхранявани за стотици хиляди години.

          Очаква се строителството да започне в края на 2027 г. или началото на 2028 г.

          Контекст

          Франция е една от държавите с най-мащабна ядрена програма в света – с 18 електроцентрали, които произвеждат около три пети от електроенергията в страната.

          Въпреки нарастващия интерес към атомната енергия като алтернатива на изкопаемите горива, управлението на радиоактивните отпадъци остава изключително чувствителен и противоречив въпрос.

          Проектът за изграждане на съоръжение за съхранение на силно радиоактивни отпадъци в североизточното френско село Бюр предизвика мащемни протести, при които полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне демонстранти, съобщи АФП.

          - Реклама -

          Ходът на протестите

          Организаторите твърдят, че около 2 000 души са участвали в шествието, докато властите изчисляват броя на около 700. Под силно полицейско присъствие протестиращите скандираха:

          „Излезте, ANDRA!“

          и носеха транспаранти с надпис „Протест за бъдещето“.

          Още около 200 души се включиха в друг, неразрешен протест, където някои от тях хвърляха предмети по органите на реда. Полицията отговори със сълзотворен газ, а хеликоптери патрулираха над района.

          Националната жандармерия съобщи, че при обиски са открити „оръжия и опасни материали“.

          Спорният проект

          Проектът CIGEO (започнат през 1991 г.) предвижда изграждане на подземен склад, където да се заравят най-опасните ядрени отпадъци от френските атомни електроцентрали. Те трябва да бъдат съхранявани за стотици хиляди години.

          Очаква се строителството да започне в края на 2027 г. или началото на 2028 г.

          Контекст

          Франция е една от държавите с най-мащабна ядрена програма в света – с 18 електроцентрали, които произвеждат около три пети от електроенергията в страната.

          Въпреки нарастващия интерес към атомната енергия като алтернатива на изкопаемите горива, управлението на радиоактивните отпадъци остава изключително чувствителен и противоречив въпрос.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Френски сенатор ще подаде оставка след обвинения в дрогиране и опит за сексуално нападение

          Красимир Попов -
          Френският сенатор Жоел Герьо (67 г.), обвинен, че е дрогирал депутатка с екстази, за да я нападне сексуално, обяви, че ще се оттегли от...
          Политика

          Зеленски призова за обща въздушна отбрана с Полша и Румъния срещу руските дронове

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски настоя за изграждане на съвместна система за въздушна отбрана с Полша и Румъния, за да се противодейства на зачестилите атаки...
          Политика

          Доклад на ООН: Положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично след инвазията в Украйна

          Красимир Попов -
          Положението с правата на човека в Русия се е влошило драматично след началото на войната в Украйна, сочи нов доклад на специалния докладчик на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions