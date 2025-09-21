Росен Желязков: Хотелът на съпругата ми е финансиран с кредити, всички средства са декларирани

Премиерът Росен Желязков коментира пред БНТ темата около строежа на хотел, свързан със съпругата му.
Той уточни, че дружеството на съпругата му притежава 30% от капитала на фирмата инвеститор, което не е контролен пакет. Проектът е с площ около 4000 кв. м. и се финансира чрез два кредита – за 3 млн. и за 8 млн. лв..
Коалиция и работа в парламента
Желязков коментира и управлението:
Той определи отношенията си с лидерите на партиите като „диалогични“, а опитите за вбиване на клин между него и Бойко Борисов – като „обречени“.
Водната криза
По темата с водните проблеми премиерът заяви:
Икономика и бюджет
По повод препоръките на МВФ за замразяване на заплати и вдигане на данъци, Желязков каза:
Той подчерта, че мерките срещу спекулативното поскъпване работят, а събирането на данъци се увеличава.
„Хотелът с водопада“ и комисията на Възраждане
Относно предложението за временна парламентарна комисия премиерът заяви:
Желязков добави, че ако трябва да има комисии, те би следвало да засягат всеки депутат, който има роднини с бизнес, а не да се превръща в атака срещу едно семейство.
Премиерът Росен Желязков коментира пред БНТ темата около строежа на хотел, свързан със съпругата му.
Той уточни, че дружеството на съпругата му притежава 30% от капитала на фирмата инвеститор, което не е контролен пакет. Проектът е с площ около 4000 кв. м. и се финансира чрез два кредита – за 3 млн. и за 8 млн. лв..
Коалиция и работа в парламента
Желязков коментира и управлението:
Той определи отношенията си с лидерите на партиите като „диалогични“, а опитите за вбиване на клин между него и Бойко Борисов – като „обречени“.
Водната криза
По темата с водните проблеми премиерът заяви:
Икономика и бюджет
По повод препоръките на МВФ за замразяване на заплати и вдигане на данъци, Желязков каза:
Той подчерта, че мерките срещу спекулативното поскъпване работят, а събирането на данъци се увеличава.
„Хотелът с водопада“ и комисията на Възраждане
Относно предложението за временна парламентарна комисия премиерът заяви:
Желязков добави, че ако трябва да има комисии, те би следвало да засягат всеки депутат, който има роднини с бизнес, а не да се превръща в атака срещу едно семейство.
Крадец