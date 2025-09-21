Росен Желязков: Хотелът на съпругата ми е финансиран с кредити, всички средства са декларирани

Премиерът Росен Желязков коментира пред БНТ темата около строежа на хотел, свързан със съпругата му.

„Строежът на хотела на съпругата ми се финансира с кредити, всички средства са декларирани публично. Фирмата, в която тя е съдружник, има миноритарно участие в проекта,“ заяви Желязков. - Реклама -

Той уточни, че дружеството на съпругата му притежава 30% от капитала на фирмата инвеститор, което не е контролен пакет. Проектът е с площ около 4000 кв. м. и се финансира чрез два кредита – за 3 млн. и за 8 млн. лв..

Коалиция и работа в парламента

Желязков коментира и управлението:

„Правителството е сложна коалиция между ГЕРБ, БСП и ИТН. Всички, които го подкрепят, зависят един от друг. А правителството е гаранция, че има парламент.“

Той определи отношенията си с лидерите на партиите като „диалогични“, а опитите за вбиване на клин между него и Бойко Борисов – като „обречени“.

Водната криза

По темата с водните проблеми премиерът заяви:

„Най-големият проблем е инфраструктурата – довеждащите водопроводи и мрежата в градовете. В Плевен загубите стигат до 80%. Усилията ни са насочени към ремонтни работи, за да няма режим догодина.“

Икономика и бюджет

По повод препоръките на МВФ за замразяване на заплати и вдигане на данъци, Желязков каза:

„Нашият ангажимент е да намерим балансирани решения, без увеличаване на данъчната и осигурителната тежест. Въвеждането на еврото от 1 януари е една от тези стъпки.“

Той подчерта, че мерките срещу спекулативното поскъпване работят, а събирането на данъци се увеличава.

„Хотелът с водопада“ и комисията на Възраждане

Относно предложението за временна парламентарна комисия премиерът заяви:

„Важно е верните факти да не се интерпретират манипулативно. Всички данни са в публични регистри – Търговския, Имотния и КПКОНПИ. Това са средства с платени данъци, вложени честно и почтено. Никога съпругата ми и нейната фирма не са участвали в обществени поръчки.“

Желязков добави, че ако трябва да има комисии, те би следвало да засягат всеки депутат, който има роднини с бизнес, а не да се превръща в атака срещу едно семейство.