      понеделник, 22.09.25
          Росен Желязков: Хотелът на съпругата ми е финансиран с кредити, всички средства са декларирани

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът Росен Желязков коментира пред БНТ темата около строежа на хотел, свързан със съпругата му.

          „Строежът на хотела на съпругата ми се финансира с кредити, всички средства са декларирани публично. Фирмата, в която тя е съдружник, има миноритарно участие в проекта,“ заяви Желязков.

          Той уточни, че дружеството на съпругата му притежава 30% от капитала на фирмата инвеститор, което не е контролен пакет. Проектът е с площ около 4000 кв. м. и се финансира чрез два кредита – за 3 млн. и за 8 млн. лв..

          Коалиция и работа в парламента

          Желязков коментира и управлението:

          „Правителството е сложна коалиция между ГЕРБ, БСП и ИТН. Всички, които го подкрепят, зависят един от друг. А правителството е гаранция, че има парламент.“

          Той определи отношенията си с лидерите на партиите като „диалогични“, а опитите за вбиване на клин между него и Бойко Борисов – като „обречени“.

          Водната криза

          По темата с водните проблеми премиерът заяви:

          „Най-големият проблем е инфраструктурата – довеждащите водопроводи и мрежата в градовете. В Плевен загубите стигат до 80%. Усилията ни са насочени към ремонтни работи, за да няма режим догодина.“

          Икономика и бюджет

          По повод препоръките на МВФ за замразяване на заплати и вдигане на данъци, Желязков каза:

          „Нашият ангажимент е да намерим балансирани решения, без увеличаване на данъчната и осигурителната тежест. Въвеждането на еврото от 1 януари е една от тези стъпки.“

          Той подчерта, че мерките срещу спекулативното поскъпване работят, а събирането на данъци се увеличава.

          „Хотелът с водопада“ и комисията на Възраждане

          Относно предложението за временна парламентарна комисия премиерът заяви:

          „Важно е верните факти да не се интерпретират манипулативно. Всички данни са в публични регистри – Търговския, Имотния и КПКОНПИ. Това са средства с платени данъци, вложени честно и почтено. Никога съпругата ми и нейната фирма не са участвали в обществени поръчки.“

          Желязков добави, че ако трябва да има комисии, те би следвало да засягат всеки депутат, който има роднини с бизнес, а не да се превръща в атака срещу едно семейство.

