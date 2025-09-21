Руски разузнавателен самолет над Балтийско море вдигна два германски изтребителя

Два германски изтребителя „Юрофайтър“ бяха вдигнати по тревога днес след прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Руският самолет е летял без план и радиоконтакт

По данни на германските военновъздушни сили машината първоначално не е можела да бъде идентифицирана. Тя е летяла в международното въздушно пространство без подаден полетен план и без радиовръзка.

Според германските сили апаратът най-вероятно е бил разузнавателен самолет Ил-20M.

Реакцията на НАТО

Двата изтребителя „Юрофайтър“ са излетели от военното летище „Рощок-Лааге“ в Северна Германия.

Германските въоръжени сили поддържат в готовност допълнителни самолети за защита на въздушното пространство на източния фланг на НАТО след серия от подобни инциденти в последните дни.