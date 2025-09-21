С 835 гласа „за“: Преизбраха председателя на опозиционната партия в Турция

22-рият извънреден конгрес на Народнорепубликанската партия (НРП) преизбра за председател Йозгюр Йозел. Той беше единственият кандидат и получи всички 835 валидни гласа, съобщи CNN Türk.

Политическият контекст

Конгресът се провежда на фона на съдебно решение от 2 септември, с което турски съд отстрани ръководството на НРП в Истанбул заради предполагаеми нередности в партийния конгрес през 2023 г.

Решението анулира изборните резултати, отстрани лидера на НРП в Истанбул Йозгюр Челик и неговия екип, както и още 195 делегати. На тяхно място временно бяха възстановени предишните ръководители.

Съдът постанови още Челик да бъде заменен от Гюрсел Текин – бивш депутат, смятан за близък до дългогодишния партиен лидер Кемал Кълъчдароглу.

Историческа вътрешнопартийна промяна

През октомври 2023 г. Йозгюр Челик, подкрепен от кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, спечели надпреварата за лидерство в Истанбул срещу Джемал Канполат, считан за приближен до Кълъчдароглу. На същия конгрес дългогодишният председател Кемал Кълъчдароглу беше свален, а неговото място оглави Йозгюр Йозел.

Натиск върху опозицията

Политическите събития се развиват на фона на засилен натиск срещу опозицията в Турция. На 19 март кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен претендент за президентския пост, беше арестуван по обвинения в „корупция“ и „връзки с терористи“.

Неговият арест предизвика едни от най-масовите протести в историята на страната. Оттогава редица опозиционни кметове също бяха арестувани по сходни обвинения.