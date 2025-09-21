НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Свят Политика

          С 835 гласа „за": Преизбраха председателя на опозиционната партия в Турция

          Снимка: БГНЕС
          22-рият извънреден конгрес на Народнорепубликанската партия (НРП) преизбра за председател Йозгюр Йозел. Той беше единственият кандидат и получи всички 835 валидни гласа, съобщи CNN Türk.

          Политическият контекст

          Конгресът се провежда на фона на съдебно решение от 2 септември, с което турски съд отстрани ръководството на НРП в Истанбул заради предполагаеми нередности в партийния конгрес през 2023 г.

          Решението анулира изборните резултати, отстрани лидера на НРП в Истанбул Йозгюр Челик и неговия екип, както и още 195 делегати. На тяхно място временно бяха възстановени предишните ръководители.

          Съдът постанови още Челик да бъде заменен от Гюрсел Текин – бивш депутат, смятан за близък до дългогодишния партиен лидер Кемал Кълъчдароглу.

          Ердоган: Нямаме общо с делото за конгреса на опозицията Ердоган: Нямаме общо с делото за конгреса на опозицията

          Историческа вътрешнопартийна промяна

          През октомври 2023 г. Йозгюр Челик, подкрепен от кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, спечели надпреварата за лидерство в Истанбул срещу Джемал Канполат, считан за приближен до Кълъчдароглу. На същия конгрес дългогодишният председател Кемал Кълъчдароглу беше свален, а неговото място оглави Йозгюр Йозел.

          Натиск върху опозицията

          Политическите събития се развиват на фона на засилен натиск срещу опозицията в Турция. На 19 март кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за основен претендент за президентския пост, беше арестуван по обвинения в „корупция“ и „връзки с терористи“.

          Неговият арест предизвика едни от най-масовите протести в историята на страната. Оттогава редица опозиционни кметове също бяха арестувани по сходни обвинения.

          Ердоган съди Йозгюр Йозел за 1 милион турски лири Ердоган съди Йозгюр Йозел за 1 милион турски лири

