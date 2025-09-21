НА ЖИВО
          Съботни резултати от футболна Европа

          Победи за Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Реал Мадрид, Севиля, Виляреал, Валенсия, Байерн Мюнхен, Милан, Ланс, Бенфика

          Снимка: БГНЕС
          Англия – Премиър Лийг:

          Ливърпул – Евертън 2:1

          Брайтън – Тотнъм 2:2

          Бърнли – Нотингам 1:1

          Уулвърхямптън – Лийдс 1:3

          Уест Хям – Кристъл Палас 1:2

          Манчестър Юнайтед – Челси 2:1

          Фулъм – Брентфорд 3:1

          Испания – Ла Лига:

          Жирона – Леванте 0:4

          Реал Мадрид – Еспаньол 2:0

          Алавес – Севиля 1:2

          Виляреал – Осасуна 2:1

          Валенсия – Атлетик Билбао 2:0

          Германия – Бундеслига:

          Аугсбург – Майнц 1:4

          Хамбургер – Хайденхайм 2:1

          Хофенхайм – Байерн Мюнхен 1:4

          Вердер Бремен – Фрайбург 0:3

          Лайпциг – Кьолн 3:1

          Италия – Серия А:

          Болоня – Дженоа 2:1

          Верона – Ювентус 1:1

          Удинезе – Милан 0:3

          Франция – Лига 1:

          Нант – Рен 2:2

          Брест – Ница 4:1

          Ланс – Лил 3:0

          Нидерландия – Ередивизие:

          Волендам – Екселсиор 1:2

          Грьонинген – Телстар 2:0

          Фортуна Ситард – Утрехт 1:0

          НАК Бреда – Хераклес 2:1

          Португалия – Премиейра Лига:

          Насионал – Арука 1:2

          Санта Клара – Алверка 2:1

          АВС – Бенфика 0:3

          Витория Гимараеш – Брага 1:1

          Футбол

          Лионел Меси продължава да дърпа Интер Маями напред

          Николай Минчев -
          Лионел Меси продължава да показва впечатляваща форма в последните няколко седмици. В поредна среща от първенството в Мейджър Сокър легендата на Барселона се отчете...
          Спорт

          Кристиано Роналдо и Жоао Феликс разбиха Ал Рияд

          Николай Минчев -
          Ал Насър победи Ал Рияд с 5:1 в домакинството си от третия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия. Кристиано Роналдо и Жоао Феликс...
          Футбол

          ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив с 4:0 и се изкачи на второ място

          Красимир Попов -
          Отборът на ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа в 9-ия кръг на Първа лига, разгромявайки Локомотив Пловдив с 4:0 на стадион „Витоша“ в Бистрица. Тимът...

