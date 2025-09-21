Съботни резултати от футболна Европа

Победи за Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Реал Мадрид, Севиля, Виляреал, Валенсия, Байерн Мюнхен, Милан, Ланс, Бенфика
Англия – Премиър Лийг:
- Реклама -
Ливърпул – Евертън 2:1
Брайтън – Тотнъм 2:2
Бърнли – Нотингам 1:1
Уулвърхямптън – Лийдс 1:3
Уест Хям – Кристъл Палас 1:2
Манчестър Юнайтед – Челси 2:1
Фулъм – Брентфорд 3:1
Испания – Ла Лига:
Жирона – Леванте 0:4
Реал Мадрид – Еспаньол 2:0
Алавес – Севиля 1:2
Виляреал – Осасуна 2:1
Валенсия – Атлетик Билбао 2:0
Германия – Бундеслига:
Аугсбург – Майнц 1:4
Хамбургер – Хайденхайм 2:1
Хофенхайм – Байерн Мюнхен 1:4
Вердер Бремен – Фрайбург 0:3
Лайпциг – Кьолн 3:1
Италия – Серия А:
Болоня – Дженоа 2:1
Верона – Ювентус 1:1
Удинезе – Милан 0:3
Франция – Лига 1:
Нант – Рен 2:2
Брест – Ница 4:1
Ланс – Лил 3:0
Нидерландия – Ередивизие:
Волендам – Екселсиор 1:2
Грьонинген – Телстар 2:0
Фортуна Ситард – Утрехт 1:0
НАК Бреда – Хераклес 2:1
Португалия – Премиейра Лига:
Насионал – Арука 1:2
Санта Клара – Алверка 2:1
АВС – Бенфика 0:3
Витория Гимараеш – Брага 1:1
Англия – Премиър Лийг:
- Реклама -
Ливърпул – Евертън 2:1
Брайтън – Тотнъм 2:2
Бърнли – Нотингам 1:1
Уулвърхямптън – Лийдс 1:3
Уест Хям – Кристъл Палас 1:2
Манчестър Юнайтед – Челси 2:1
Фулъм – Брентфорд 3:1
Испания – Ла Лига:
Жирона – Леванте 0:4
Реал Мадрид – Еспаньол 2:0
Алавес – Севиля 1:2
Виляреал – Осасуна 2:1
Валенсия – Атлетик Билбао 2:0
Германия – Бундеслига:
Аугсбург – Майнц 1:4
Хамбургер – Хайденхайм 2:1
Хофенхайм – Байерн Мюнхен 1:4
Вердер Бремен – Фрайбург 0:3
Лайпциг – Кьолн 3:1
Италия – Серия А:
Болоня – Дженоа 2:1
Верона – Ювентус 1:1
Удинезе – Милан 0:3
Франция – Лига 1:
Нант – Рен 2:2
Брест – Ница 4:1
Ланс – Лил 3:0
Нидерландия – Ередивизие:
Волендам – Екселсиор 1:2
Грьонинген – Телстар 2:0
Фортуна Ситард – Утрехт 1:0
НАК Бреда – Хераклес 2:1
Португалия – Премиейра Лига:
Насионал – Арука 1:2
Санта Клара – Алверка 2:1
АВС – Бенфика 0:3
Витория Гимараеш – Брага 1:1