САЩ разширяват военните удари в Карибите – атакуван кораб с тон кокаин край Доминикана

Американски военни самолети удариха кораб с предполагаем товар от 1000 кг кокаин на около 80 морски мили от остров Беата в Доминиканската република, съобщиха властите в Санто Доминго и американски дипломатически източници.
- Реклама -
Новината бе оповестена на съвместна пресконференция между шефа на доминиканската агенция за борба с наркотиците (DNCD) и говорител на американското посолство. Според източници, близки до разследването, плавателният съд най-вероятно е потеглил от Венецуела.
Ескалация на операцията
- Това е първата атака, потвърдена официално от Доминикана, след като президентът Доналд Тръмп обяви удари срещу наркокораби миналия петък, без да посочи къде.
- Преди това САЩ признаха за три атаки край Венецуела, при които загинаха над дузина хора.
- В района вече е разположена малка армада: осем военни кораба, ядрена подводница и 10 изтребителя, базирани в Пуерто Рико.
Политическо напрежение
Действията на САЩ предизвикаха остра реакция в Латинска Америка, където редица държави обвиниха Вашингтон, че под прикритието на антитрафик операция се готви за смяна на режима във Венецуела.
Критиците поставят и въпроса за законността на ударите, тъй като трафикът на наркотици сам по себе си не е престъпление, наказуемо със смърт по американското право.
Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ в „необявена война“ и заговор за присвояване на петролните и природните ресурси на страната му.
Американски военни самолети удариха кораб с предполагаем товар от 1000 кг кокаин на около 80 морски мили от остров Беата в Доминиканската република, съобщиха властите в Санто Доминго и американски дипломатически източници.
- Реклама -
Новината бе оповестена на съвместна пресконференция между шефа на доминиканската агенция за борба с наркотиците (DNCD) и говорител на американското посолство. Според източници, близки до разследването, плавателният съд най-вероятно е потеглил от Венецуела.
Ескалация на операцията
- Това е първата атака, потвърдена официално от Доминикана, след като президентът Доналд Тръмп обяви удари срещу наркокораби миналия петък, без да посочи къде.
- Преди това САЩ признаха за три атаки край Венецуела, при които загинаха над дузина хора.
- В района вече е разположена малка армада: осем военни кораба, ядрена подводница и 10 изтребителя, базирани в Пуерто Рико.
Политическо напрежение
Действията на САЩ предизвикаха остра реакция в Латинска Америка, където редица държави обвиниха Вашингтон, че под прикритието на антитрафик операция се готви за смяна на режима във Венецуела.
Критиците поставят и въпроса за законността на ударите, тъй като трафикът на наркотици сам по себе си не е престъпление, наказуемо със смърт по американското право.
Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ в „необявена война“ и заговор за присвояване на петролните и природните ресурси на страната му.