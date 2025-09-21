САЩ разширяват военните удари в Карибите – атакуван кораб с тон кокаин край Доминикана

Американски военни самолети удариха кораб с предполагаем товар от 1000 кг кокаин на около 80 морски мили от остров Беата в Доминиканската република, съобщиха властите в Санто Доминго и американски дипломатически източници.

Новината бе оповестена на съвместна пресконференция между шефа на доминиканската агенция за борба с наркотиците (DNCD) и говорител на американското посолство. Според източници, близки до разследването, плавателният съд най-вероятно е потеглил от Венецуела.

Ескалация на операцията

Това е първата атака, потвърдена официално от Доминикана, след като президентът Доналд Тръмп обяви удари срещу наркокораби миналия петък, без да посочи къде.

обяви удари срещу наркокораби миналия петък, без да посочи къде. Преди това САЩ признаха за три атаки край Венецуела , при които загинаха над дузина хора .

, при които загинаха над . В района вече е разположена малка армада: осем военни кораба, ядрена подводница и 10 изтребителя, базирани в Пуерто Рико.

Политическо напрежение

Действията на САЩ предизвикаха остра реакция в Латинска Америка, където редица държави обвиниха Вашингтон, че под прикритието на антитрафик операция се готви за смяна на режима във Венецуела.

Критиците поставят и въпроса за законността на ударите, тъй като трафикът на наркотици сам по себе си не е престъпление, наказуемо със смърт по американското право.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ в „необявена война“ и заговор за присвояване на петролните и природните ресурси на страната му.