      неделя, 21.09.25
          Война

          САЩ разширяват военните удари в Карибите – атакуван кораб с тон кокаин край Доминикана

          Снимка: БГНЕС
          Американски военни самолети удариха кораб с предполагаем товар от 1000 кг кокаин на около 80 морски мили от остров Беата в Доминиканската република, съобщиха властите в Санто Доминго и американски дипломатически източници.

          Новината бе оповестена на съвместна пресконференция между шефа на доминиканската агенция за борба с наркотиците (DNCD) и говорител на американското посолство. Според източници, близки до разследването, плавателният съд най-вероятно е потеглил от Венецуела.

          Ескалация на операцията

          • Това е първата атака, потвърдена официално от Доминикана, след като президентът Доналд Тръмп обяви удари срещу наркокораби миналия петък, без да посочи къде.
          • Преди това САЩ признаха за три атаки край Венецуела, при които загинаха над дузина хора.
          • В района вече е разположена малка армада: осем военни кораба, ядрена подводница и 10 изтребителя, базирани в Пуерто Рико.

          Политическо напрежение

          Действията на САЩ предизвикаха остра реакция в Латинска Америка, където редица държави обвиниха Вашингтон, че под прикритието на антитрафик операция се готви за смяна на режима във Венецуела.

          Критиците поставят и въпроса за законността на ударите, тъй като трафикът на наркотици сам по себе си не е престъпление, наказуемо със смърт по американското право.

          Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини САЩ в „необявена война“ и заговор за присвояване на петролните и природните ресурси на страната му.

