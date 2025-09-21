Сирия ще формира преходен парламент на 5 октомври

Сирия ще проведе процеса по формиране на преходен парламент на 5 октомври, в съответствие с конституционната декларация, обявена по-рано тази година, съобщи АФП.
След светкавичната офанзива през декември миналата година, при която беше свален дългогодишният лидер Башар Асад, новите ислямистки власти разпуснаха досегашното Народно събрание.
Състав и избор на депутати
Предстоящият законодателен орган ще действа в рамките на 5-годишен преходен период и ще включва 210 депутати:
- 140 ще бъдат избрани от местни комитети под надзора на избирателната комисия.
- 70 ще бъдат директно номинирани от временния президент Ахмед ал-Шараа.
Процесът ще се състои „в избирателните райони на сирийските провинции“, уточни комисията в своя канал в Telegram, без да уточнява дали всички провинции ще участват.
В края на август властите вече обявиха, че изборът ще бъде отложен в Суйда (с мнозинство друзи, сцена на кървави сблъсъци през юли), както и в кюрдските райони Ракка и Хасака заради сложната политическа и военна обстановка.
Критики от опозицията
Системата за назначаване предизвика остри критики от страна на опозиционни сили и граждански организации, които осъждат:
- концентрацията на власт в ръцете на президента,
- недостатъчното представителство на етническите и религиозните малцинства.
Мандат
Съгласно приетата през март конституционна декларация, преходният парламент ще има подновяем мандат от 30 месеца и ще функционира до приемането на постоянна конституция и организирането на нови избори.
