      неделя, 21.09.25
          Сирия ще формира преходен парламент на 5 октомври

          Снимка: Youssef Badawi / EPA
          Сирия ще проведе процеса по формиране на преходен парламент на 5 октомври, в съответствие с конституционната декларация, обявена по-рано тази година, съобщи АФП.

          След светкавичната офанзива през декември миналата година, при която беше свален дългогодишният лидер Башар Асад, новите ислямистки власти разпуснаха досегашното Народно събрание.

          Състав и избор на депутати

          Предстоящият законодателен орган ще действа в рамките на 5-годишен преходен период и ще включва 210 депутати:

          • 140 ще бъдат избрани от местни комитети под надзора на избирателната комисия.
          • 70 ще бъдат директно номинирани от временния президент Ахмед ал-Шараа.

          Процесът ще се състои „в избирателните райони на сирийските провинции“, уточни комисията в своя канал в Telegram, без да уточнява дали всички провинции ще участват.

          В края на август властите вече обявиха, че изборът ще бъде отложен в Суйда (с мнозинство друзи, сцена на кървави сблъсъци през юли), както и в кюрдските райони Ракка и Хасака заради сложната политическа и военна обстановка.

          Критики от опозицията

          Системата за назначаване предизвика остри критики от страна на опозиционни сили и граждански организации, които осъждат:

          • концентрацията на власт в ръцете на президента,
          • недостатъчното представителство на етническите и религиозните малцинства.

          Мандат

          Съгласно приетата през март конституционна декларация, преходният парламент ще има подновяем мандат от 30 месеца и ще функционира до приемането на постоянна конституция и организирането на нови избори.

