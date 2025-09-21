Сирия ще формира преходен парламент на 5 октомври

Сирия ще проведе процеса по формиране на преходен парламент на 5 октомври, в съответствие с конституционната декларация, обявена по-рано тази година, съобщи АФП.

- Реклама -

След светкавичната офанзива през декември миналата година, при която беше свален дългогодишният лидер Башар Асад, новите ислямистки власти разпуснаха досегашното Народно събрание.

Състав и избор на депутати

Предстоящият законодателен орган ще действа в рамките на 5-годишен преходен период и ще включва 210 депутати:

140 ще бъдат избрани от местни комитети под надзора на избирателната комисия.

ще бъдат избрани от местни комитети под надзора на избирателната комисия. 70 ще бъдат директно номинирани от временния президент Ахмед ал-Шараа.

Процесът ще се състои „в избирателните райони на сирийските провинции“, уточни комисията в своя канал в Telegram, без да уточнява дали всички провинции ще участват.

В края на август властите вече обявиха, че изборът ще бъде отложен в Суйда (с мнозинство друзи, сцена на кървави сблъсъци през юли), както и в кюрдските райони Ракка и Хасака заради сложната политическа и военна обстановка.

Критики от опозицията

Системата за назначаване предизвика остри критики от страна на опозиционни сили и граждански организации, които осъждат:

концентрацията на власт в ръцете на президента,

недостатъчното представителство на етническите и религиозните малцинства.

Мандат

Съгласно приетата през март конституционна декларация, преходният парламент ще има подновяем мандат от 30 месеца и ще функционира до приемането на постоянна конституция и организирането на нови избори.